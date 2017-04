Zuster uit Aleppo: ‘Christenen in Syrië het hardst getroffen’

“Onze missie is zorgen dat het bloed van de martelaren niet tevergeefs werd vergoten.” Dit zegt zuster Guadalupe van de dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará in een gesprek met Katholiek Nieuwsblad.

‘Blauwe Zuster’ Maria de Guadalupe verbleef tussen 2011 en 2014 in Aleppo, waar zij onder meer werkzaam was binnen het studentenpastoraat. De religieuze aanschouwde met eigen ogen het leed van de oorlog, de christenvervolging en het aangrijpende geloofsgetuigenis van de vervolgde christenen.

‘Christenen als eerste vervolgd’

De zuster is enkele dagen in Nederland waar zij te gast is bij verschillende conferenties om haar aangrijpende verhaal te doen. Vrijdag verschijnt in Katholiek Nieuwsblad een uitgebreid interview met de Argentijnse religieuze.

“Christenvervolging wordt vaak omschreven als een secundair verschijnsel. De christelijke minderheid wordt het hardst getroffen en als eerste vervolgd. Jihadistische groeperingen van verschillende stromingen hebben een vastberaden doel: een einde maken aan de ongelovigen. Eerst zijn de christenen aan de beurt, vervolgens andere religieuze groeperingen, zoals de jezidi’s”, aldus zuster Guadalupe.

‘Vrijmoedig getuigen’

Treffend zijn de verhalen de religieuzen vertelt over het getuigenis van vele martelaren, die de dood niet vrezen en liever kiezen sterven dan hun leven te sparen door afstand te doen van hun geloof.

“Men ervaart de bovennatuurlijke kracht van de genade, die hen in staat stelt om vrijmoedig te getuigen. Er is het besef dat iedere dag de laatste kan zijn, maar juist deze werkelijkheid brengt velen een diepe vrede en een grote vreugde. Men leeft met het perspectief van het eeuwig leven.”

‘Genade van de martelaren’

De conferenties zijn volgens de zuster onder meer bedoeld om te zorgen dat “het bloed van de martelaren niet tevergeefs werd vergoten”.

“Het gaat veel verder dan mensen informeren over een politieke, sociale of religieuze situatie”, vertelt de zuster. “We zien het als een missie, om doorgeefluik te zijn van de genade van de martelaren. Het bloed van de martelaren, is zaad voor nieuwe christenen. Dit kunnen wij constateren in elke land waar wij komen. Door hun getuigenis wordt het geloof overal waar wij komen versterkt, er zijn mensen die zich bekeren of terugkeren naar het geloof.”

Lezingen zr. Guadalupe

Vanavond is zuster Guadalupe om 20.00 uur te gast in het Sint-Janscentrum Den Bosch. Zaterdag bezoekt zij het klooster van de Blauwe Zusters in Den Haag en zondag 2 april is zij te gast in het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw ter Nood in Heiloo. Ten slotte bezoekt de religieuze op maandag 3 april het klooster van de Blauwe Zusters in Brunssum. Ze houdt op al deze plekken een lezing.

> Info: zr. Montserrat - missionprojects@servidoras.org