Weekend van Palmzondag: regionale ontmoeting Taizé-gemeenschap in Brussel

In het weekend voor Pasen vindt in Brussel een regionale jongerenontmoeting plaats van de oecumenische Taizé-gemeenschap.

Dat meldt kerknet.be. Kardinaal Jozef De Kesel en de Taizégemeenschap nodigen jongeren van 18 tot 35 jaar uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg uit om in het weekend van Palmzondag (7-9 april) naar Brussel te komen.

Gebed en ontmoeting

Daar zullen ze meedoen aan een programma van gebed en ontmoeting, in de stijl van de grote Europese eindejaarsontmoeting die de Taizégemeenschap ieder jaar houdt. Net als bij die ontmoetingen krijgen de jongeren onderdak in parochies en gastfamilies. Men heeft alle Brusselse parochies gevraagd mee te werken.

Op de ochtend van Palmzondag is er een viering met kardinaal De Kesel in de grote basiliek van Koekelberg. In diezelfde kerk wordt de avond ervoor een lichtwake gehouden. Naast de aartsbisschop van Mechelen-Brussel zal ook de prior van Taizé, broeder Alois, aanwezig zijn tijdens het weekend.

'Unieke gelegenheid'

De IJD, de Vlaamse dienst voor jongerenpastoraat, hoopt volgens Kerknet op “een intens gebeuren” dat “een frisse wind kan doen waaien in de Kerk”. De ontmoeting is volgens de IJD “een unieke gelegenheid om jongeren te ondersteunen in hun christen-zijn of om hen ermee in aanraking te brengen”.

Brussel was in 2008 al het decor voor de eindejaarsontmoeting, die in 2010 opnieuw in de Lage Landen werd gehouden. In dat jaar was het de beurt aan Rotterdam.

Taizé in Riga

De 39e Europese ontmoeting vond eind 2016 plaats in de Letse hoofdstad Riga. KN sprak er onlangs over met Jacques Grubben. De pastoor uit het Brabantse Boxtel begeleidde met zijn collega-priester Stefan Schevers een groep Nederlandse jongeren tijdens het evenement. “Zij kwamen niet voor het feest, maar voor de ontmoeting met God en elkaar”, zag Grubben.