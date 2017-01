Bestuur KN: ‘We blijven midden in de Kerk staan’

Buiten vriest het een graad of acht. In de kamer waar twee keer per week de redactie van Katholiek Nieuwsblad vergadert, zit Huub Vromen. Sinds anderhalf jaar is hij voorzitter van het bestuur van Stichting Katholiek Nieuwsblad.

Onduidelijkheden

Hij kijkt een beetje ernstig. “Het aantal abonnees daalt, er zijn mensen die zich zorgen maken over onduidelijkheden in de Kerk”, legt hij uit, terwijl hij een kop hete thee vasthoudt. Maar er zijn ook positieve kanten.

Vromens ogen glimmen. “We hebben jaarlijks 200.000 unieke bezoekers op onze website. Ik kon het niet geloven, ik heb het voor de zekerheid laten narekenen”, zegt hij met een glimlach. “Er is dus wel degelijk grote belangstelling voor Katholiek Nieuwsblad.”

‘Recht in de leer’

Vorige week kopte Nederlands Dagblad dat Katholiek Nieuwsblad een nieuwe koers opgaat. “Dat valt wel mee”, vindt Huub Vromen.

“Het is een term die Nederlands Dagblad zelf heeft bedacht. We gaan zeker niet eenzelfde vrijzinnige koerswijziging doorvoeren die bijvoorbeeld de EO en de KRO laatst hebben gedaan. We blijven een in- en in-katholieke krant. KN blijft recht in de leer en midden in de Nederlandse Kerk en de wereldkerk staan.”

Verder ontwikkelen

Maar Katholiek Nieuwsblad moet zich wel verder ontwikkelen, vindt het bestuur. “Vooral de toon moet positiever, met minder nadruk op de leer en meer ruimte voor de pastoraal.” Zo mag er meer aandacht zijn voor samengestelde gezinnen. “Je hoeft niet alleen bijna-heiligen in de krant te hebben staan. Dan denken lezers alleen maar: Daar kan ik toch niet aan voldoen.

En iedereen maakt wel eens een fout. Je raakt ook weleens buiten je eigen schuld in moeilijkheden. Deze mensen horen er bij. Ook voor hen heeft onze krant een boodschap. En hun verhaal kan dikwijls een bemoedigend voorbeeld zijn voor anderen. Dat is de pastorale kant.”

‘Geweldig boekwerk’

Huub Vromen betreurt het, maar ergert zich er ook aan dat de katholieke wereld vaak zo verdeeld is; iedereen op zijn eigen eilandje en maar kiften onderling. “Het aantal actieve katholieken is beperkt. Dan moet je elkaar niet in de hoek zetten.”

Katholiek Nieuwsblad mag een verbindende rol spelen in de katholieke wereld. “We moeten oppassen voor oude valkuilen en polarisatie vermijden. Natuurlijk moet een krant, die nieuws biedt, de verschillende meningen verslaan. Bij onrust in de Kerk heeft Katholiek Nieuwsblad als taak dit zorgvuldig uit te leggen. Maar altijd met respect voor de verschillende meningen en zonder vooroordelen en zonder anderen buiten te sluiten.”

Paus Franciscus

Waar het bestuur de laatste tijd mee zat, was bijvoorbeeld ook de manier waarop Katholiek Nieuwsblad over de paus schreef. Te veel artikelen gingen over een voetnoot in Amoris Laetitia en te weinig over de rest van het document. “Het is een geweldig boekwerk, waar prachtige dingen in staan over liefde, het gezin, het huwelijk.”

Ook vond het bestuur de wijze waarop KN de kritiek op de paus versloeg te eenzijdig en niet mild genoeg. “Wat het afgelopen jaar een aantal keren is voorgekomen, is dat er in Katholiek Nieuwsblad stond: de paus doet het verkeerd en hij laat bewust verwarring ontstaan. Het stond er niet letterlijk zo in, maar wel zo dat iedereen dat erin kon lezen. En dat kan natuurlijk niet."

'Vertrouwen'

"Ons uitgangspunt is: de paus is gekozen op die plek, door alle kardinalen gezamenlijk, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus de basishouding is vertrouwen: de paus is ons gegeven om de Kerk te leiden. Natuurlijk zijn er momenteel problemen, wellicht grote problemen. Daar moet je als krant aandacht aan schenken, maar altijd met die basishouding van vertrouwen.”

Huub Vromen vindt dat Katholiek Nieuwsblad juist moet profiteren van deze mediagenieke paus. “We hebben nu een paus die aanspreekt bij katholieken en niet-katholieken. Ik heb ook geweldig veel bewondering voor de vorige twee pausen hoor, absoluut, maar ze werden vaak niet begrepen door de rest van de wereld.

Deze paus doet en zegt dingen die in gewone kranten terecht komen, hij wekt bewondering. Of het nu gaat over vluchtelingen of samenwerking of het milieu. Dat zijn boodschappen die goed zijn ontvangen in de wereld. Vroeger moesten we altijd vechten tegen een soort van antibeeld in de wereld en nu hebben we een paus die het ons eigenlijk gemakkelijker maakt.”

‘Evangeliseren mag weer’

Volgens de voorzitter is het echte antikatholieke gevoel in Nederland over zijn diepste punt heen. “Mensen staan veel opener en neutraler tegenover het geloof. Daar moeten we ook op inspelen. Misschien is de katholieke Kerk wel niet zo’n gekke plek om eens te kijken en te horen wat ze daar te vertellen hebben. Evangeliseren mag weer. Voor mensen die nog niet katholiek zijn en daar misschien wel belangstelling voor hebben, mogen wij de goede boodschap naar voren brengen.”

Juist daarom moet je volgens Vromen in de krant polarisatie vermijden. “Dat creëert een ruzietoon. Als buitenstaanders de indruk krijgen dat we onderling ruziemaken, wil niemand erbij horen.”

Henk Rijkers

Vromen wil dat Katholiek Nieuwsblad meer gaat samenwerken met verschillende katholieke groepen. “Wij moeten vermijden dat we op een eilandje gaan zitten. Er zijn zoveel mooie katholieke organisaties in Nederland. Ik denk dat dat echt kansen biedt. Dat vraagt een positieve en uitnodigende houding. Niet veroordelen of polariseren.”

Die meer verbindende en pastorale opstelling in Katholiek Nieuwsblad is de grote uitdaging voor de nieuwe hoofdredacteur, aldus het bestuur. Kon dat niet onder hoofdredacteur Henk Rijkers? “Wij hebben het daar uitvoerig met Henk Rijkers over gehad: dit zijn grote uitdagingen waar de krant voor staat. Wat is het beste? Dat Henk dat gaat oppakken of dat een nieuw iemand dat gaat doen? We zijn samen, in goed overleg, tot de conclusie gekomen dat dit een natuurlijk moment is om het stokje over te dragen.”

'Stap voorwaarts'

Vromen benadrukt: “We zijn bezig een stap voorwaarts te maken en we zijn ons ervan bewust dat we op sommige momenten de ervaring en kennis van Henk zullen missen. Het bestuur wenst Henk en zijn gezin dan ook alle goeds toe en Gods zegen. We zijn Henk Rijkers zeer erkentelijk voor al het werk dat hij bijna twintig jaar steeds uit volle overtuiging en met grote betrokkenheid voor Katholiek Nieuwsblad heeft verricht.”

Portret Henk Rijkers

In KN2 van 2017 is een portret van Henk Rijkers opgenomen.