Vatileaks II: nieuwe schandaalboeken onderweg

Volgens het bericht zou er sprake zijn van sensationele onthullingen.

Verkwisting

Voormalig pr-medewerkster Francesca Chaouqui, die een voorwaardelijke celstraf kreeg opgelegd wegens het doorsluizen van vertrouwelijke informatie, komt begin februari met haar boek ‘In de naam van Petrus’ moet gaan heten. Daarin zou ze het “hele verhaal” vertellen over de hervormingen van de Vaticaanse financiën. Het gaat over verkwisting en intriges.

Seksschandalen

Emiliano Fittipaldi, die in hetzelfde proces als Chaouqui vrijspraak kreeg, presenteert over een week een mogelijk nog explosiever boek dat de veelzeggende titel ‘Lust’ heeft meegekregen. Volgens de uitgever “licht hij de sluier over de schokkende realiteit van seksschandalen waar priesters, bisschoppen en kardinalen van over de hele wereld” bij betrokken zouden zijn.

Misbruikschandaal

Een klein voorproefje van een dergelijke zaak kreeg het Italiaanse publiek zeer onlangs, toen een 48-jarige pastoor uit Padua door minstens twintig parochianes werd aangeklaagd wegens seksueel misbruik, gedwongen prostitutie en het organiseren van orgieën. Volgens het Catholic News Agency ging om vrouwen die zich in geestelijke nood tot de populaire priester hadden gewend.

Bisdom deed niets

Maanden voor de vrouwen naar de politie stapten hadden zij het bisdom al op de hoogte gebracht, dat er klaarblijkelijk niets mee had gedaan. Hoewel er sprake was van strafbare feiten had het bisdom verzuimd de politie in te schakelen. Onduidelijk is of de pastoor, die voortvluchtig was, inmiddels is opgepakt. (KN/CWN/CNA)