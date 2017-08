Vaticaan: ook vrouw mag trouwplechtigheid leiden

Wanneer er geen priester of diaken beschikbaar is, mag ook een vrouw een kerkelijke huwelijksinzegening leiden. Dat heeft de bisschop van het Canadese bisdom Rouyn-Noranda bekend gemaakt na verkregen toestemming van het Vaticaan, meldt de Catholic Herald.

Dat is geen noviteit, maar een bestaande regel in het kerkelijk wetboek, benadrukt bisschop Dorylas Moreau.

Rol van vrouwen

De bruiloft, die op 22 juli plaatsvond, werd wereldwijd gepresenteerd als signaal dat paus Franciscus de rol van vrouwen in de Kerk aan het veranderen is.

Volgens het kerkelijk wetboek kan ook een leek, man of vrouw, namens de Kerk getuige zijn van een huwelijk, een sacrament dat bruid en bruidegom elkaar toedienen. Voorwaarde is wel dat er geen bisschop, priester of diaken redelijkerwijs aanwezig kan zijn.

‘Uitzonderlijke situatie’

“Het is een uitzonderlijke situatie, geen gewoonte”, aldus bisschop Moreau, die het Vaticaan toestemming vroeg, en kreeg, om de plechtigheid door een vrouwelijke religieus te laten leiden.

Hij wijst erop dat hij slechts 16 priesters ter beschikking heeft voor zijn 35 parochies die een gebied van 2,4 miljoen vierkante kilometer bestrijken. Dat is een gebied zo groot als Algerije, oftewel 58 keer zo groot als Nederland. Bovendien is het ruig gebied.

Toestemming

Het bisdom heeft 75 vrouwelijke religieuzen. Er zijn drie diakens in opleiding.

Omdat deze zomer het priestertekort zich nog meer liet gelden, vroeg bisschop Moreau het Vaticaan om toestemming om zuster Pierrette Thiffault van de zusters van de Voorzienigheid voor te laten gaan.

Vanwege het groeiend priestertekort stemden de Canadese bisschoppen al in de jaren tachtig van de vorige eeuw in met het voorstel in voorkomende gevallen het Vaticaan om toestemming te vragen. Die situatie deed zich nu voor.

‘Nieuwe ervaring’

Op 22 juli leidde de zuster de bruiloft van David en Cindy in een parochie in Lorrainville in de provincie Quebec, zo’n 480 kilometer ten noordwesten van Ottawa. De kerk is niet ver van Moffett, waar zuster Thiffault pastoraal werk doet.

Ze kent de bruidegom al sinds zijn middelbare schooltijd.

“Het was een nieuwe ervaring voor mij, heel kostbaar”, aldus de zuster. “Het is goed voor het bisdom. Het was ook een experiment voor de Kerk.”

Ze vond het bijzonder en een “werk van evangelisatie” omdat zij het paar ook op hun huwelijk heeft voorbereid. Mocht de noodzaak zich nogmaals voordoen is ze graag bereid opnieuw een paar in de echt te verbinden. (KN/CH)