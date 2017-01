Trump schrapt subsidies abortusaanbieders in buitenland; bisschoppen VS: ‘Welkome stap’

Trump herstelde het zogeheten Mexico City-beleid van president Reagan, dat inhoudt dat er geen belastinggeld gaat naar organisaties die daarmee in het buitenland abortussen promoten.

Belofte aan pro-life wereld

Onder president Clinton werd het beleid afgeschaft, onder president Bush jr. opnieuw ingevoerd en onder president Obama opnieuw afgeschaft. Allen deden dat via een soortgelijk decreet – een executive order – onmiddellijk nadat ze waren aangetreden.

Met het decreet komt Trump een belofte aan de pro-life wereld na. Hij beloofde daarnaast overigens ook een einde te maken aan alle federale subsidies aan Planned Parenthood binnen de VS, iets waarin het huidige decreet niet voorziet. Daartoe zou een wetsvoorstel moeten worden ingediend bij het Congres.

Kardinaal Dolan: 'Welkome stap'

De New Yorkse kardinaal Timothy Dolan liet namens de Amerikaanse bisschoppenconferentie weten blij te zijn met Trumps decreet. “Het is een welkome stap.”

Pro-life organisatie National Right of Life Comitee feliciteerde Trump maandag met de maatregel.

Reggie Littlejohn van Women’s Rights Without Frontiers, die zich inzet tegen onder meer gedwongen abortus en sterilisatie in China, stelt zeer blij te zijn dat er geen Amerikaans belastinggeld meer zal gaan naar Planned Parenthood International “dat hand in hand werkt met de Chinese communistische partij in haar brute, gedwongen bevolkingscontroleprogramma”.

Kritiek

Kritiek kwam er vanuit de rangen van Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Analisten wijzen erop dat Trumps decreet niet verder gaat dan dat van zijn republikeinse voorgangers.

Herdenking Roe vs. Wade

Trumps decreet komt een dag na de 44e herdenking van Roe vs. Wade. Met dat vonnis legaliseerde het Amerikaans Hooggerechtshof op 22 januari 1973 feitelijk abortus.

De Amerikaanse bisschoppenconferentie begon deze week haar jaarlijkse noveen voor het leven, de 9 Days for Life. Komende vrijdag is in Washington D.C. de jaarlijkse March for Life. (CC/KNA)