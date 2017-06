Trappisten-abt Bernardus Peeters nieuwe voorzitter KNR

Peeters is de abt van de trappistenabdij Onze-Lieve-Vrouw van Koningshoeven in het Brabantse Berkel-Enschot. Hij werd verkozen tijdens de algemene vergadering van de KNR die donderdag plaatsvond. Verder werd zuster Sara Böhmer, dominicanes van Bethanië, tot vice-voorzitster gekozen. Beiden hadden al zitting in het bestuur.

Nieuw verkozen

Zuster Böhmer volgt zuster Mary Ringnalda f.d.n.s.c. op als vice-voorzitster. Zuster Ringnalda blijft wel bestuurslid. Nieuw verkozen in het bestuur is zuster Ancilla Martens, franciscanes van Etten.

'Het vuur onder de as gloeit'

Abt Bernardus Peeters trad in 1986 in bij de trappisten van Koningshoeven. Sinds 2005 is hij abt. Hij zei te streven naar verbinding tussen God en mens, tussen mensen onderling en tussen mens en natuur.

Over de toekomst van het religieus leven in ons land zei hij: “Het vuur onder de as gloeit en zal altijd weer oplaaien, al is het misschien anders en kleiner dan wij verwachten of zouden willen.”

Zuster Sara Böhmer noemde het belangrijk om jongere generaties bij het werk van de KNR te betrekken. Ze pleitte ervoor tijdig jonge, buitenlandse religieuzen bij het bestuur te betrekken. (KNR)