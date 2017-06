'Thomas van Aquino is onze grote helper en vriend'

In het bisschoppelijk paleis in Den Bosch kreeg mgr. Gerard de Korte vrijdag het eerste exemplaar uitgereikt van Tussen doopvont en Evoluon, een inleiding in het denken van de heilige Thomas van Aquino (1225-1274). De bisschop ontving het boek uit handen van de auteur, emeritus-pastoor Jan Groos.

Groos vertelde hoe hij het werk van Thomas had leren kennen tijdens een stage in Noorwegen, dankzij een jongeman die verbaasd was dat de katholieke Nederlander de denker nog niet kende.

'Desnoods in het Engels'

Toen hij tijdens zijn theologiestudie op zolder bij de paters maristen Thomas’ hoofdwerk Summa Theologiae aantrof, besloot hij hem te gaan bestuderen. “Ik heb zelf wat Latijn geleerd”, zei Groos. “Ik heb goed nieuws: dat is te doen.”

Zijn passie voor Thomas ontstond dus al vroeg, maar het huidige boek kreeg heel recent vorm, nadat een parochiaan op zijn enthousiasme reageerde met: “Daar moet u eens een boek over schrijven.” Het schrijven kostte hem uiteindelijk vijf maanden.

De oud-pastoor wil met het boek iets van zijn passie voor Thomas overbrengen aan zijn lezers. Hij beschouwt de heilige als “onze grote helper en vriend” en hoopt “dat Thomas ons helpt af en toe meer na te denken”. Hij wil mensen stimuleren het werk van de theoloog zelf te gaan lezen, “desnoods”, zei hij met een knipoog, “maar in het Engels”.

Het 'knappe' van Thomas van Aquino

Het laatste was een verwijzing naar de eerste spreker bij de presentatie, prof. dr. Rudi te Velde. De in Thomas van Aquino gespecialiseerde filosoof antwoordde op een vraag dat er eigenlijk geen goede moderne Nederlandse vertaling van de Summa is, en verwees naar enkele online vertalingen in het Engels.

De moderne mens is sterk geneigd om in tegenstellingen te denken, stelde Te Velde, zoals God tegenover de mens. Het “knappe” van Thomas van Aquino is daarentegen dat hij probeert te denken in termen van God en mens “en probeert om geen valse tegenstellingen te creëren".

'Enthousiasme over Thomas'

Jan Groos probeert “zijn enthousiasme over Thomas te delen” en te laten zien dat de grote middeleeuwse denker nog relevant is voor de huidige theologen en gelovigen. Te Velde noemde het “jammer” dat veel theologen in de afgelopen generaties geen boodschap hebben gehad aan Thomas’ werk. Wie dat wel had, ontbrak het vaak aan een goede inleiding.

De Summa Theologiae van Thomas van Aquino is “niet altijd gemakkelijk”, zei Te Velde aan het slot van zijn inleiding, maar Groos’ boek “neemt ons bij de hand en brengt ons verder”.

Thomas' 'positieve mensvisie'

Het boek Tussen doopvont en Evoluon - Thomas van Aquino voor de 21e eeuw is uitgegeven door de Stichting John Henry Newman School, die zich inzet voor nieuw katholiek basisonderwijs. Thomas van Aquino was belangrijk in het katholiek academisch onderwijs, schrijft de stichting in een persbericht, en diens “positieve mensvisie” sluit aan “bij ons idee van onderwijs”.

Het boek is voor 18 euro te koop via enkele boekhandels in Noord-Brabant en via de website van de stichting. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het werk van de stichting.

