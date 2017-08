Stockman: 'Niet mijn wens' dat het tot scheuring met Belgische organisatie Broeders van Liefde komt

Het “is niet mijn wens” dat de congregatie zich van haar Belgische wortels losscheurt, zegt hij in een uitgebreid interview met De Tijd. Tegelijkertijd is men “in een stadium gekomen waar we nog moeilijk compromissen kunnen sluiten. De betrokken broeders en de organisatie (de rechtspersoon die de instellingen beheert – red.) krijgen nog enkele weken om zich te schikken”.

Euthanasie niet langer principieel uitgesloten

Het conflict draait om een visiedocument van de Belgische organisatie van de Broeders van Liefde waarin euthanasie niet langer principieel wordt uitgesloten. Als de organisatie niet terugkomt op het document, kan haar in het uiterste geval het recht ontnomen worden zich nog katholiek te noemen. De drie broeders in het bestuur hangt uitsluiting uit hun congregatie boven het hoofd als zij de kerkelijke leer over het leven niet onderschrijven.

Tweet Herman van Rompuy

De Belgische oud-premier en oud-president van de Europese Raad Herman van Rompuy (CD&V), die in de raad van bestuur van de organisatie zit, tweette op 13 augustus: “De tijd van 'Roma locuta, causa finita' is al lang voorbij.”

Tegen Crux zei Stockman niet op de tweet te kunnen reageren omdat hij “geen idee” heeft wat Van Rompuy ermee hoopt te bereiken.

'Geen therapeutische expertise'

In het eerder afgenomen interview in De Tijd zei Stockman alle respect te hebben voor de bestuursleden, maar “de grote meerderheid heeft geen therapeutische expertise. Het zijn mensen met een economische of juridische achtergrond en op basis daarvan nemen ze beslissingen. Dat is voor mij het probleem. Daardoor zijn we in die crisis terechtgekomen”.

Steun vanuit Vaticaan

Nadat overleg tussen het algemeen bestuur van de congregatie en de Belgische organisatie op niets was uitgelopen, maakte broeder Stockman de zaak aanhangig in het Vaticaan bij de Congretaties voor de Geloofsleer en voor Institituten van het Godgewijde Leven en het Staatssecretariaat.

Na verder overleg tussen de drie instanties “en een finaal overleg met de paus” volgde een brief van de prefect van de Congregatie voor Instituten van het Godgewijde Leven.

Daarin wordt de Belgische organisatie opgeroepen terug te komen op het visiedocument en de drie broeders gevraagd de kerkelijke leer op dit punt te onderschrijven. Ook de Congregatie voor de Geloofsleer sprak in een brief haar steun uit voor Stockman.

Reactie organisatie Broeders van Liefde

De organisatie Broeders van Liefde liet daarop weten een brief van Stockman te hebben ontvangen over de visietekst. Daarin wordt ook “verwezen naar mogelijke maatregelen vanuit het Vaticaan. Dit schrijven zal verder onderzocht worden in de organen van de congregatie en van de organisatie Broeders van Liefde die de visietekst goedkeurden”.