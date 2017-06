Spaanse organisatie: religieuze vrijheid Spanje onder druk, Kerk grootste doelwit

De religieuze vrijheid in Spanje staat steeds meer onder druk en de katholieke Kerk vormt het grootste doelwit van “agressief laïcisme”. Dat concludeert het Spaanse Observatorium voor Religieuze Vrijheid en Vrijheid van Geweten (OLRC), dat toezicht houdt op de vrijheid van godsdienst in Spanje, meldt de krant ABC.

De organisatie schrijft in een rapport dat er in 2016 sprake was van een toename van incidenten waarbij de vrijheid van religie in het geding was. In 2015 registreerde het OLRC 187 incidenten, in 2016 208. In 70% van de gevallen ging het om een of andere vorm van agressie of intimidatie gericht tegen de katholieke Kerk. Het “verbannen van religie uit het publieke leven” vormde daarbij de grootse bedreiging voor de vrijheid van godsdienst, schrijft de organisatie.

Vakantie

Onlangs besloot de socialistische regering in de Spaanse deelstaat Cantabrië de schoolkalender los te koppelen van katholieke feestdagen als carnaval en Pasen. Hierdoor hebben leerlingen in de regio vanaf het volgend schooljaar geen vakantie meer in de semana santa (Goede Week), een traditionele vakantieperiode in Spanje. De desbetreffende vakanties zijn op andere momenten ingepland.

Volgens het OLRC is er sprake van een “agressief laïcisme” dat wordt gepromoot door links-radicale partijen als Podemos en daaraan gelieerde lokale partijen.

‘Verontrustende cijfers’

Voorzitster Maria Garcia van het OLRC spreekt tegenover ABC van “verontrustende cijfers”. “Ieder jaar neemt het aantal incidenten gericht tegen religieuze vrijheid toe”, zegt ze. “Het agressief laïcisme dat gepromoot wordt door enkele links-radicale partijen leidt tot een toename van onverdraagzaamheid in het publieke leven en tot het belachelijk maken van gelovigen.”

De organisatie constateert ook een toename van intimidatie gericht tegen kerken of gelovigen. Ten opzichte van 2015 nam deze vorm van onverdraagzaamheid met 62,5% toe in 2016. Verschillende kerken werden vorig jaar beklad met beledigende leuzen of vernield. Ook waren priesters en bisschoppen slachtoffer van bedreigingen.

Bedreigd via Twitter

Aartsbisschop Antonio Cañizares van Valencia was in 2016 doelwit van intimidatie. Nadat de kardinaal tijdens een homilie had gesproken over de beschermwaardigheid van het menselijk leven, werd hij via Twitter bedreigd, aldus het OLRC.

Ook deden verschillende instanties en organisaties aangifte tegen de kardinaal omdat hij opkwam voor het traditionele christelijke gezin en protesteerde tegen de invoering van de genderideologie op Spaanse scholen.

Politiebegeleiding

Spaanse media maken regelmatig melding van incidenten rond de vrijheid van godsdienst. In mei werd bisschop Xavier Novell door de politie uit een kerk naar zijn auto begeleid, omdat een groep LHBT-activisten hem dreigde te belagen.

De bisschop van Solsona had zich in een brief afgevraagd of “het groeiend fenomeen van de verwarring van seksuele oriëntatie van veel jongeren”, niet te wijten was aan “de symbolische afwezigheid van de vaderfiguur” in de hedendaagse westelijke cultuur. Hierop uitte de gemeente Solsona kritiek op de bisschop en organiseerden homo-organisaties een protestactie tegen hem.

Discriminatie

Het OLRC is een Spaans platform dat in 2006 is opgezet om discriminatie van burgers wegens morele of religieuze overtuigingen in kaart te brengen en tegen te gaan. (KN/ABC)