Saoedische kroonprins wil af van conservatieve islam

Eerder deze week zei de toekomstige Saoedische koning zijn land “gematigd en open” te willen maken, met een “normaal leven” en een tolerante godsdienst. Volgens AsiaNews betekent dit dat hij zij land wil bevrijden van de ijzeren greep van het Wahabisme, een ultraconservatieve stroming binnen de soennitische islam.

Bron van islamterreur

De dominantie van het Wahabisme heeft ertoe geleid dat Saoedi Arabië een van de grootste aanstichters en financiers is van terreur over de hele wereld. In veler ogen is het Wahabisme de bron van islamitische terreur en gewelddadig extremisme.

Gematigde koers

Om met dat imago af te rekenen hebben de Saoedische autoriteiten besloten voorzichtig een gematigder koers in te slaan.

Volgens de kroonprins volgde Saoedi Arabië een gematigde koers tot 1979, toen extremistische islamitische stromingen een stormachtige bloei doormaakten, onder meer in Iran.

Hadith onder de loep

Het is voor het eerst dat een hoge Saoedische leider het religieuze establishment openlijk onder zware kritiek heeft gesteld. Eerder besloot de kroonprins een commissie in het leven te roepen om gewelddadige en twijfelachtige passages uit de Hadith, de overlevering over het leven van Mohammed, te laten schrappen.

Daarmee geeft Mohammed bin Salman feitelijk aanzet tot een hervorming van de islam.

Vrouwen achter het stuur

Afgelopen september gaf koning Salman vrouwen toestemming om auto te rijden. De maatregel gaat in na de eerstvolgende Ramadan, in juni volgend jaar. In de tussentijd hebben vrouwen de gelegenheid om hun rijbewijs te halen.

Vrouwen die nu achter het stuur plaatsnemen worden gearresteerd. Het verbod op autorijden is symbool geworden van de marginalisering van vrouwen in Saoedi Arabië. Het is het enige land ter wereld waar vrouwen geen auto mogen rijden.

Modernisering

Tegelijkertijd heeft de kroonprins besloten enorme investeringen te doen in de toeristen- en vermaaksindustrie. Volgens insiders wil hij Saoedi-Arabië meer in de richting ontwikkelen van de Verenigde Arabische Emiraten. Sjeik Khalifa Ben Zayed al Nahyane die het land leidt beschouwt hij als een voorbeeld. (KN/AN)