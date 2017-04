Ron van den Hout nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden

Dat werd vandaag officieel bekend. Van den Hout is priester en vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch. Hij volgt in het noordelijkste bisdom van Nederland mgr. Gerard de Korte op, die in 2016 aantrad als bisschop van Den Bosch.

Priesterwijding door mgr. Ter Schure

De in 1964 in Tilburg geboren en in Diessen opgegroeide Van den Hout studeerde tuinbouw aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. In 1987 begon hij met zijn priesteropleiding aan het toen nieuwe Sint-Janscentrum van het bisdom Den Bosch. In 1993 ontving hij de priesterwijding uit handen van mgr. Jan ter Schure.

Parochiewerk en promotie

Na een jaar parochiewerk in Helmond studeerde hij van 1994 tot 1997 bijbelse theologie aan de Gregoriana in Rome. Later, in 2009, promoveerde hij aan de Nijmeegse Radboud Universiteit op een proefschrift over het oudtestamentische boek van de profeet Zacharia.

Vanaf 1998 was Van den Hout pastoor in Drunen en Elshout en doceerde hij aan de seminaries Sint-Janscentrum, Rolduc en Bovendonk. In 2009 werd hij pastoor van de parochies in de Bommelerwaard. Na zijn aanstelling als vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch was Van den Hout daar nog waarnemend pastoor.

Vijfde bisschop sinds heroprichting bisdom Groningen

Ron van den Hout wordt de vijfde bisschop van het huidige bisdom Groningen (sinds 2006 het bisdom Groningen-Leeuwarden). Het is, met het bisdom Rotterdam, het jongste bisdom van Nederland. Beide bisdommen werden in 1956 opgericht, Groningen als afsplitsing van het aartsbisdom Utrecht, Rotterdam als afsplitsing van het bisdom Haarlem.

Voor Groningen was het in feite een soort heroprichting: na 1559 was er al kort een bisdom Groningen geweest, maar dat ging in de woelingen van de Reformatie al snel ten onder.

Voorgangers Ron van den Hout in Groningen

Van den Houts voorgangers sinds de heroprichting waren mgr. Pieter Nierman (1956-1969), mgr. Bernhard Möller (1969-1999), de latere aartsbisschop van Utrecht en kardinaal mgr. Wim Eijk (1999-2008), en mgr. Gerard de Korte (2008-2016). (KN/KB/Rolduc/BisdomGL)

> Later meer over de benoeming van Ron van den Hout tot bisschop van Groningen-Leeuwarden.