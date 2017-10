Reclame Code Commissie buigt zich over Second Love-reclame

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft afgelopen donderdag een klacht aanhoord over de posterreclame van datingsite Second Love. De zaak is aangespannen door burgerinitiatief CitizenGO die vindt dat de reclame aanzet tot ontrouw en vreemdgaan en daarmee de samenleving ondergraaft.

De poster toont een man die intiem kussend de BH-bandjes losmaakt bij een vrouw en gaat vergezeld van de tekst “Flirten is niet alleen voor singles”. “Uit de combinatie van weergavevormen, waaronder beeld, tekst, logo, de naam Secondlove.nl, en de algehele indruk, blijkt aanzetten tot ontrouw en vreemdgaan”, aldus CitizenGO-voorzitter Michiel Hemminga. “Dit is problematisch met het oog op de trouw als uitgangspunt van een gezonde relatie of huwelijk.”

60.000 handtekeningen

CitizenGO had al eerder een klacht ingediend bij de RCC, vergezeld van 60.000 handtekeningen, maar die was door haar voorzitter in een brief afgewezen. Nadat daartegen bezwaar was aangetekend hoorde de voltallige commissie de pleitnota donderdag alsnog aan.

Ondergravend

Aanleiding voor de klacht is een poster van datingwebsite Second Love die op een suggestieve manier aan zou zetten tot (huwelijks)ontrouw. “Door dit soort decadentie in het volle daglicht toe te laten ondergraven we de fundamenten van onze samenleving”, aldus Hemminga.

In strijd met fatsoen

CitizenGO liet opiniepeiler Ipsos onderzoeken hoe de reclameposter bij de gemiddelde Nederlander valt. 57% van de respondenten staat negatief tegenover de poster, terwijl 4% er wel positief tegenover staat.

Ook vindt meer dan de helft dat de poster ingaat tegen het fatsoen en de goede smaak.

Volgens Hemminga heeft de RCC-voorzitter in zijn afwijzing vermeden om een oordeel te vellen over de reclameuiting.

De uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht. (KN)