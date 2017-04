Positieve reacties op benoeming Van den Hout

De benoeming van de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, Ron van den Hout, is in goede aarde gevallen. Dat schrijft Katholiek Nieuwsblad deze week naar aanleiding van de benoeming.

Op de sociale media werd de Brabander, nu nog vicaris-generaal in Den Bosch, in eerste instantie een “grijze compromisfiguur” genoemd. Mensen die hem in de loop der jaren van nabij hebben leren kennen als mens, herder, docent en bestuurder, prijzen hem als oprecht, gelovig, evenwichtig en warm. “Ik ben niet iemand van de scherpe kanten”, typeerde Van den Hout zichzelf zaterdag.

Kundig bestuurder

In de HH Franciscus en Claraparochie is men zeer te spreken over de wijze waarop Van den Hout als waarnemend pastoor het fusieproces van de kerkdorpen Druten, Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk heeft begeleid. Kerkbestuurders noemen hem een kundig bestuurder, iemand met goede contactuele eigenschappen, die zowel het gesprek als de problemen niet uit de weg gaat.

Loopbaan

Van den Hout (52) is afkomstig uit Diessen en dacht aanvankelijk aan een carrière in de tuinbouw. Na de Hogere Tuinbouwschool koos hij echter voor de priesteropleiding van het bisdom Den Bosch en werd in 1993 priester gewijd. Hij studeerde bijbelse theologie in Rome en promoveerde, terwijl hij pastoor was in Drunen en Elshout, aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen.

In 2012 werd hij vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch.

Opvolging

De Brabander volgt in Groningen-Leeuwarden bisschop Gerard de Korte op, die vorig jaar bisschop van Den Bosch werd. Van den Hout wordt op 3 juni bisschop gewijd en zal daarna de bisschopszetel in bezit nemen. (KN)