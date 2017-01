Onderzoek: zalige Peerke Donders had geen lepra

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat de Brabantse priester Peerke Donders (1809 – 1887) geen lepra had.

Dat is vrijdag in Paramaribo bekend gemaakt tijdens een wetenschappelijk congres op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In het DNA-materiaal is geen aanwezigheid van de leprabacil aangetoond, aldus Jaap van Dissel.

Graf in kathedraal Paramaribo

Hij is een van de Nederlandse wetenschappers die op 28 september 2013 het graf van Peerke Donders in de kathedraal van Paramaribo openden. De zalig verklaarde Tilburgse priestermissionaris werkte in Suriname in een leprozenkolonie.

Uitstel door MH 17-ramp

Dat de uitslag van het DNA-onderzoek zo lang op zich liet wachten was een gevolg van het onderzoek naar menselijke resten van de MH 17-ramp. Daar werd uiteraard voorrang aan gegeven op de universiteit van Leiden. Dit onderzoek en het onderzoek naar het DNA van Peerke Donders werd uitgevoerd door dr. Jaap van Dissel en prof. dr. George Maat.

300 dvd-schijfjes

Om dit onderzoek te kunnen verrichten werd een stukje bot van Peerke Donders weggenomen. In dna blijven ook sporen na van bacteriën van bijvoorbeeld ziektes. Het zoeken naar leprasporen was als het zoeken van een naald in een hooiberg. “Hiervoor is de ongelooflijke hoeveelheid van 300 dvd-schijfjes aan gegevens voor verwerkt”, aldus Jaap van Dissel.

Grote belangstelling

Aan het congres werd deelgenomen door artsen, historici, cultuurwetenschappers en Surinaamse hoogwaardigheidsbekleders. De belangstelling maakt duidelijk hoezeer Peerke Donders in Suriname in de belangstelling staat.

“Maar die belangstelling mag zeker nog wel een stuk groter”, betoogde dr. Eric Jegdaw wiens historiografisch onderzoek naar alles wat ooit over Peerke Donders is geschreven ook tijdens het congres bekend werd gemaakt. Het congres ging over de medische geschiedschrijving van Suriname en daarin had Peerke Donders de hoofdrol.

Geen wezenlijke betekenis

Volgens Henk Erinkveld, voorzitter van de commissie heiligverklaring van de Stichting Petrus Donders, zal de uitkomst van het DNA-onderzoek geen wezenlijke betekenis hebben voor een eventuele heiligverklaring.

“Peerke Donders blijkt vooral een grote sociaal maatschappelijke en culturele betekenis te hebben, zowel in Suriname als in Tilburg”, aldus Erinkveld die de presentatie van het onderzoek in Paramaribo bijwoonde. “Het is bijzonder dat de wetenschap zich zo in Peerke Donders interesseert.”

Ernstige vergroeiing

Als saillante details kon Jaap van Dissel wel melden dat Peerke Donders toen hij stierf geen tanden meer had en dat hij leed aan een ernstige vergroeiing aan zijn rug.

Petrus Donders overleed in 1887 aan de gevolgen van een nierontsteking. Hij werd in 1982 door paus Johannes Paulus II in Rome zalig verklaard.

Peerke Donders-glossy

De waarschijnlijk bekendste Tilburger ooit kreeg onlangs, op zijn 130e sterfdag, een eigen glossy.

De Peerke is uitgegeven door de Stichting Vrienden van Petrus Donders. Het eerste exemplaar van het blad werd gepresenteerd aan bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk.(KN)