Paus over opkomst populisme: ‘We weten wat er in het Duitsland van Hitler gebeurd is’

Paus Franciscus sprak vrijdag over de inauguratie van Donald Trump en over de opkomst van het populisme in Europa en Amerika. Hij verwees daarbij waarschuwend naar Adolf Hitler. “We weten wat er gebeurt als er geen dialoog is.”

De paus deed zijn uitspraken in een interview met de Spaanse krant El País.

Donald Trump

Twee journalisten van de krant spraken vrijdag met Franciscus op het moment dat in de Verenigde Staten de inauguratie plaatsvond van de nieuwe president Donald Trump.

Op de vraag wat de paus denkt over de grote zorgen die er wereldwijd bestaan rond het aantreden van Trump, zei Franciscus dat hij eerst wilde “zien wat er gaat gebeuren”. “Ik houd er niet van op gebeurtenissen vooruit te lopen of mensen vooraf te beoordelen. Laten we zien wat hij doet.” Pas daarna, zei Franciscus “zal ik mijn mening vormen”.

Adolf Hitler

De journalisten spraken ook met de paus over het populisme dat in Europa en Amerika om zich heen grijpt als gevolg van de crisis en in reactie op de onzekerheid van burgers over de toekomst. Maakt hij zich zorgen over dit fenomeen?

De paus beaamde dat een crisis angst en alertheid oproept bij mensen. Hij verwees daarbij naar het Duitse populisme in de jaren dertig, “het meest klassieke voorbeeld van het Europese populisme”. Daarbij sprak hij ook over de opkomst van Adolf Hitler: “Hitler nam de macht niet in, hij werd gekozen door zijn volk, en vervolgens vernietigde hij zijn volk.”

‘We zoeken een redder’

“Dat is het gevaar”, voegde Franciscus toe. “In tijden van crisis, werkt het onderscheidingsvermogen niet.” We zoeken naar "een redder die ons onze identiteit teruggeeft, we beschermen onszelf met muren, met prikkeldraad, met wat dan ook om ervoor te zorgen dat andere volkeren onze identiteit niet kunnen afnemen. En dat is heel ernstig.”

Daarom roept hij altijd op tot dialoog, zei de paus. Opnieuw verwijzend naar het Duitsland van begin jaren dertig, voegde hij toe: “er verscheen een charismatische leider die beloofde hun identiteit terug te geven, en hij gaf hun een vervormde identiteit, en we weten wat er is gebeurd. Als er geen dialoog is...kunnen de grenzen dan gecontroleerd worden?”

Grenscontroles

Ja, beaamde de paus: “elk land heeft het recht om de eigen grenzen te controleren, wie er binnenkomt en wie er naar buiten gaat”. En ja, zei de paus ook, “de landen die gevaar lopen, vanwege het terrorisme of iets dergelijks, hebben nog meer recht om strengere controles uit te voeren”.

Maar geen enkel land, voegde Franciscus toe, “heeft het recht om zijn burgers te weerhouden van een dialoog met de buren”. (KN/El País)