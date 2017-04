Paus: 'Gezin is blijde boodschap voor de wereld'

Het gezin is “het jawoord van God op de eenwording tussen man en vrouw, geopend voor en ten dienste van het leven.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn brief voor de Wereldgezinsdagen die in 2018 in de Ierse hoofdstad Dublin zullen plaatsvinden.

In de brief gericht aan kardinaal Kevin Farrell, prefect van het dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, bevestigde de paus het evenement dat als thema heeft ‘Het Evangelie van het Gezin’.

'Blijde boodschap voor de wereld'

“Men zou zich kunnen afvragen: is het Evangelie nog steeds vreugde voor de wereld? Is het gezin nog steeds een blijde boodschap voor de wereld van tegenwoordig? Ik ben zeker van wel!”, aldus de paus in de brief.

‘Het leven in al haar stadia’

Franciscus omschrijft het gezin als “het jawoord van God op de eenwording tussen man en vrouw, geopend voor en ten dienste van het leven in al haar stadia; het jawoord en de inzet van God voor een mensheid die vaak verwond is, beheerst door gebrek aan liefde”.

Een liefde die volgens de paus betekent “zich te geven, elkaar te vergeven, niet het geduld te verliezen, de ander voor te gaan en elkaar te respecteren.”

‘Hernieuwde nederigheid’

De paus haalde de drie voorwaarden aan voor een goed gezinsleven. “Alsjeblieft, dankjewel en sorry”, zijn termen die de paus vaak noemt als ‘recept’ voor een gelukkig gezinsleven. “Iedere dag doen wij de ervaring op van onze fragiliteit en zwakheid, en daarom hebben wij allen noodzaak aan een hernieuwde nederigheid”, schrijft Franciscus.

‘Kerk die barmhartig is’

“Ik droom van een Kerk die uittrekt, die niet zelfverwijzend is, een Kerk die geen afstand neemt van de verwondingen van de mens, een Kerk die barmhartig is, die het ‘hart’ verkondigt van de openbaring van de God van liefde, die barmhartigheid is”, aldus de paus, die de gezinnen ook vraagt zich te verdiepen in de apostolische exhortatie Amoris Laetitia.

Wereldgezinsdagen Dublin

De negende Wereldgezinsdagen zullen tussen 21 en 26 augustus 2018 in Dublin plaatsvinden. In september 2015 vond het evenement in het Amerikaanse Philadelphia plaats. Tijdens Wereldgezinsdagen komen katholieke gezinnen samen om zich te bezinnen op een gelovig leven.