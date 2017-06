Paus en Porosjenko loven gestorven oud-hoofd Grieks-katholieke Kerk

Onzin. Of het een dag voor commercie of een dag met geestelijke betekenis is, bepaal je zelf.

Onzin. Of het een dag voor commercie of een dag met geestelijke betekenis is, bepaal je zelf.

Onzin. Of het een dag voor commercie of een dag met geestelijke betekenis is, bepaal je zelf. ( 79 Stemmen)

Bekijk Resultaat Terug Stem

1549956020

[{"id":"548","title":"Goed idee. Tweede Pinksterdag, wat moet je ermee?","votes":"14","pct":4.35,"type":"x","order":"1","resources":[]},{"id":"549","title":"Onzin. Of het een dag voor commercie of een dag met geestelijke betekenis is, bepaal je zelf.","votes":"79","pct":24.53,"type":"x","order":"2","resources":[]},{"id":"550","title":"Waarom zou het hele land een islamitische feestdag moeten vieren?","votes":"225","pct":69.88,"type":"x","order":"3","resources":[]},{"id":"551","title":"Tweede wat? Het maakt mij niet uit wanneer mijn vrije dag precies valt.","votes":"4","pct":1.24,"type":"x","order":"4","resources":[]}]

["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"]

sbar

200

200

/poll/vote/131-de-remonstranten-willen-tweede-pinksterdag-nu-vooral-een-dag-voor-de-commercie-als-vrije-dag-inruilen-voor-het-islamitische-suikerfeest-een-andere-vorm-van-inspiratie

No answer selected. Please try again.

Thank you for your vote.

Answers

Stemmen