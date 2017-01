Paus: 'Eenheid vraagt offers'

Herstel van eenheid onder de christen is een plicht en vergt offers. Dat zei paus Franciscus afgelopen woensdag tijdens een oecumenische vesperviering in de basiliek van St.-Paulus buiten de muren in Rome.

De bijeenkomst sloot de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen af.

Niet ons initiatief

De “verzoening waartoe wij verplicht zijn” is niet “zomaar ons initiatief”, aldus de paus. Verzoening is allereerst en voor alles een geschenk van God en daarom is iedere persoon “geroepen om het evangelie van verzoening in woord en daad te verkondigen” en met zijn leven “te getuigen van een verzoend leven”.

Verzoening vraagt offers

“Hoe verkondigen wij dit evangelie van verzoening na eeuwen van verdeeldheid?”, vroeg de paus zich af. Hij verwees naar St.-Paulus die erop wijst dat verzoening in Christus offers vraagt. “Ambassadeurs van verzoening zijn in zijn naam geroepen om hun leven op te geven en niet meer voor zichzelf te leven, maar voor Christus die voor hen gestorven en verrezen is.”

Kijk naar het kruis

De paus riep katholieken en niet-katholieken op tot een tweevoudig offer. Het eerste is de uitnodiging om de modes, plannen en eigen voordeel opzij te zetten en de weg naar verzoening te vinden door onophoudelijk naar het kruis van Christus te kijken.

In het heden leven

Het tweede is vergeving. Franciscus waarschuwde dat “fixatie op het verleden, het blijven hangen in herinnering wat is aangedaan en geleden, en louter menselijk oordeel ons kan verlammen en ons verhindert in het heden te leven.”

Zichtbaar één

Dat betekent ook dat christenen elkaars gaven leren erkennen en van elkaar willen leren.

Alleen dan zal de Heer een nieuwe toekomst schenken waarin “verschillen kunnen worden overkomen en gelovigen, hernieuwd in liefde, volledig en zichtbaar een zullen zijn”, aldus de paus. (KN/CWN/Crux)