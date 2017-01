Paus: christelijk leven is een strijd tegen de duivel

Dat zei paus Franciscus donderdag tijdens de ochtendmis in Casa Santa Marta, zo meldt Radio Vaticaan.

Oorlog

Om die dagelijkse strijd te winnen, zei de paus, “is het noodzakelijk dat de Vader je naar Jezus toetrekt”. Echter, “de realiteit die ieder van ons ervaart wanneer hij Jezus nadert” is dat “de onreine geesten dat proberen te verhinderen, ze voeren oorlog tegen ons”.

Paus Franciscus sprak over de verleidingen die daarom noodzakelijkerwijs op het pad van een gelovige komen. “Een christelijk leven zonder verleidingen, is niet christelijk: het is ideologisch, gnostisch, maar niet christelijk.”

Verleidingen

Als je nooit verleidingen kent, zei de paus, “bid dan, want je bent op de verkeerde weg!”. Want “als de Vader de mensen naar Jezus toetrekt, is er een ander die je de andere kant op trekt en binnenin je oorlog met je voert! En daarom spreekt Paulus over het christelijk leven als een strijd: een dagelijkse strijd. Een strijd!”

Het gaat, zo benadrukte Franciscus, om een gevecht “om het rijk van Satan, het rijk van het kwaad, te overwinnen, te vernietigen”. Daarom “is Jezus gekomen, om Satan te vernietigen! Om zijn invloed op onze harten te vernietigen”.

Strijd in je hart

Als je als gelovige vooruit wilt komen in het christelijk leven “moet je vechten!”, zei de paus ook. “Je hart voelen vechten, opdat Jezus overwint.”

Franciscus vroeg de gelovigen tijdens zijn preek dan ook na te gaan hoe het er in je eigen hart voorstaat: “Voel ik die strijd in mijn hart? Tussen het gemak of de dienstbaarheid aan de ander, tussen me vermaken of bidden en de Vader aanbidden, tussen het een en het ander, voel ik de strijd?”

Onderscheiding

“Laat ieder van ons in zijn eigen hart onderzoeken hoe de situatie er daar voorstaat”, zei de paus tot slot. “Laten we de Heer vragen om christenen te zijn die weten te onderscheiden wat er in het eigen hart gebeurt en die de weg weten te kiezen waarop de Vader ons naar Jezus toetrekt.” (KN/RV)