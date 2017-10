Paus bij 50-jarig jubileum Neocatechumenale Weg

Paus Franciscus zal op 5 mei 2018 in Rome een internationaal evenement bijwonen waarin het 50-jarig jubileum van de Neocatechumenale Weg wordt gevierd. Dit werd afgelopen weekend bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Neocatechumenale Weg in Nederland.

Het bezinningsweekend in Dordrecht werd bijgewoond door circa 300 personen, allen vertegenwoordigers van Neocatechumenale gemeenschappen in Nederland. Hulpbisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam woonde een deel van de bijeenkomst bij. Enkele aanwezigen getuigden daarbij van wat God door de Neocatechumenale Weg heeft gedaan met hun leven.

‘Bijzonder ontroerend’

“Het zijn allemaal heel gewone mensen, met hun geschiedenis, met hun falen ook - hun zonden en mislukkingen - maar met Gods hulp en de steun van de Kerk, van de catechisten en de gemeenschap hebben zij zich kunnen ontworstelen aan bepaalde zonden, hebben zij het geloof en de Kerk (weer) ontdekt, hebben zij kracht gevonden om een goed spoor te gaan volgen”, aldus de hulpbisschop, die de getuigenissen via zijn persoonlijke website arsacal.nl omschreef. Hendriks stelde hierbij ook vast dat het “mooi is te zien hoe deze werkelijkheid groeit” in Nederland.

Feestelijk jubileum

De ontmoeting werd geleid door het verantwoordelijke team van de Neocatechumenale Weg in Nederland en Duitsland, Bruna Spandri, Daniel Laranjo en priester Fernando Yago. Het weekend stond onder meer in het teken van het feestelijk jubileum dat volgend jaar in mei in Italië zal plaatsvinden. Naar verwachting zullen 400.000 gelovigen uit Neocatechumenale gemeenschappen afkomstig uit de hele wereld, de feestelijke ontmoeting met paus Franciscus bijwonen.

Missie ‘twee aan twee’

Tijdens de bijeenkomst werden ook ervaringen gedeeld van de zogenaamde missie ‘twee aan twee’, die afgelopen zomer in verschillende landen (waaronder Nederland) is gehouden. Daarbij werden vrijwilligers uit Neocatechumenale gemeenschappen een week lang in tweetallen uitgezonden om in bepaalde gebieden te evangeliseren. Zij volgden daarbij het voorbeeld van de leerlingen die in het Evangelie door Jezus werden uitgezonden “zonder geld of reiszak”, vertrouwend op de Goddelijke Voorzienigheid.

Gered van zelfmoord

Zo ontmoetten twee uitgezonden vrouwen in Bombay (India) een meisje op staat dat onderweg was om gif te kopen om haar leven te beëindigen. Na de verkondiging van de Blijde Boodschap en de verkondiging van Gods liefde, brak de vrouw in tranen uit en besloot zij af te zien van haar plannen. “De Heer heeft jullie gezonden, vandaag hebben jullie mijn leven gered”, aldus het meisje tot de twee vrouwen.

“Ondanks sommigen enkele nachten buiten door moesten brengen, is men heel blij van de missie teruggekomen”, luidde een andere gedeelde getuigenis over de missie. “Men heeft de liefde van God voor zichzelf ervaren, door Hem te volgen op de laatste plaats en door afgewezen te worden, wetend dat het een enorme gave was een vleesgeworden Evangelie te zijn in deze generatie.”

Missiegezinnen

Ook werden tijdens het weekend enkele nieuwe missiegezinnen voorgesteld die zich de afgelopen maanden in Nederland hebben gevestigd om de bestaande Nederlandse gemeenschappen te versterken. Het gaat om echtparen die zich uit dankbaarheid aan God en aan de Kerk samen met hun kinderen beschikbaar stellen om overal ter wereld te worden uitgezonden om te evangeliseren. Op verzoek van de plaatselijke bisschop verlaten deze gezinnen hun land van herkomst om de Kerk op vrijwillige basis te dienen in de nieuwe evangelisatie.

Katholieke vorming

De Neocatechumenale Weg is een weg van christelijke inwijding die in de jaren zestig werd gesticht door de leken Kiko Argüello en Carmen Hernández (1930 - 2016). In 2008 keurde paus Benedictus XVI haar statuten goed. Het charisma, dat is gebaseerd op de herontdekking van het Doopsel, werd door paus Johannes Paulus II in 1990 in een brief erkend als “itinerarium van katholieke vorming, geldig voor de huidige tijd en samenleving”. De heilige paus riep in de brief bisschoppen en priesters op “dit werk voor de nieuwe evangelisatie te waarderen en te steunen”.

Nederland

In Nederland zijn tot op heden 32 neocatechumenale gemeenschapen in verschillende parochies actief, verdeeld over de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Roermond. De gemeenschappen bestaan uit parochianen, maar ook uit veel mensen die niet (meer) bekend waren met de Kerk.