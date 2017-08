Patricia Kager nieuwe directeur Katholiek Nieuwsblad

Patricia Kager is per 1 september de nieuwe directeur-uitgever van Stichting Katholiek Nieuwsblad en directeur van de Arnulfus Stichting . Zij volgt François Vluggen op, die de functie sinds 2013 bekleedde.

Kager ziet het als haar eerste opdracht “om verbreding te zoeken. Veel mensen hebben een bepaald beeld van Katholiek Nieuwsblad zonder het te kennen. Ik denk dat KN voor veel meer mensen binnen de katholieke wereld heel interessant kan zijn. Wij willen zichtbaarder worden en ik denk dat we ons dan nog beter af kunnen stemmen op wat er leeft”.

François Vluggen vertrekt om zich volledig te kunnen richten op zijn andere baan. In maart zei hij in Katholiek Nieuwsblad al dat de twee functies niet meer goed te combineren vielen. “Dan kun je er niet de aandacht aan besteden die je eigenlijk zou willen.”

François Vluggen: ‘Stuk van jezelf geworden’

Hij vertelde ook het jammer te vinden om KN te verlaten. “Het is een stuk van jezelf geworden. Het is bijzonder om bij een katholieke organisatie te werken. Ik denk dat je hier ook niet zou kunnen werken als je niet betrokken gelovig bent. Ik denk dat ik de bezieling voor de opdracht die we hebben wel ga missen. Je maakt andere keuzes dan in een commerciële setting.”

In het interview vertelde de scheidend directeur verder dat hij zich de afgelopen jaren vooral gefocust heeft op twee dingen: “Allereerst heb ik misschien nog meer dan mijn voorganger gewerkt aan het terugdringen van kosten. Daarnaast ben ik bezig geweest met het herkrijgen van de ANBI-status die in maart 2013 werd ingetrokken.”

Door de nog verder teruggedrongen kosten en de herkregen ANBI-status “ligt er voor mijn opvolgster een solide basis om weer iets te gaan doen”.

Bestuursvoorzitter: ‘Dankbaar’

Bestuursvoorzitter Huub Vromen vindt het bijzonder jammer om na vijf jaar afscheid te moeten nemen van François Vluggen. “We zijn dankbaar voor het vele goede dat hij deed voor KN”, zegt Vromen. “Tegelijkertijd zien wij met vreugde en vertrouwen uit naar de samenwerking met Patricia Kager, die het door haar voorganger ingezette beleid zal continueren.”

“Samen met de in maart dit jaar aangetreden nieuwe hoofdredacteur Anton de Wit zal zij zich als directeur-uitgever inspannen voor de verdere bestendiging van Katholiek Nieuwsblad als kwaliteitskrant midden in de katholieke gemeenschap”, aldus Vromen.

Meer over Patricia Kager

Patricia Kager-Van Hemert (1974) studeerde rechten in Tilburg, en was jarenlang werkzaam als jurist. Zij specialiseerde zich in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Ook werkte zij eerder als tekstschrijver, en schreef zij opiniebijdragen voor Katholiek Nieuwsblad.

Patricia Kager woont in Helmond met haar man en drie dochters van 8, 6 en 5 jaar oud. Als betrokken katholiek was zij jarenlang actief in diverse (jeugd-)werkgroepen binnen de parochie H. Damiaan De Veuster in Helmond. Tegenwoordig zet zij zich als vrijwilliger in voor de Sint-Lucaskerk in Den Bosch.

Over enkele weken verschijnt in Katholiek Nieuwsblad een uitgebreid interview met Patricia Kager.