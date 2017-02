Orde van Malta accepteert ontslag grootmeester

Bekijk Resultaat Terug Stem

1298278644

[{"id":"485","title":"Goede reden om deze verspilling van belastinggeld te ontduiken","votes":"12","pct":18.75,"type":"x","order":"1","resources":[]},{"id":"486","title":"Dat is er een om te onthouden voor de verkiezingen","votes":"15","pct":23.44,"type":"x","order":"2","resources":[]},{"id":"487","title":"Toch maar hulp zoeken voor de belastingaangifte","votes":"7","pct":10.94,"type":"x","order":"3","resources":[]},{"id":"488","title":"De bijl aan de wortel van een functionerende overheid","votes":"30","pct":46.88,"type":"x","order":"4","resources":[]}]

["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"]

sbar

200

200

/poll/vote/116-de-belastingdienst-loopt-gevaar-haar-werk-niet-meer-te-kunnen-doen-concluderen-onderzoekers

No answer selected. Please try again.

Thank you for your vote.

Answers

Stemmen