Omstreden bioloog Paul Ehrlich spreekt op Vaticaanse conferentie

De Amerikaanse bioloog en demograaf Paul Ehrlich spreekt binnenkort op een conferentie in het Vaticaan over ‘biologische uitsterving’. Ehrlich baarde in de jaren zestig opzien met zijn boek The Population Bomb, waarin hij pleitte voor reductie van het geboortecijfer van overheidswege.

In zijn boek stelde Ehrlich dat de menselijke bevolkingsgroei tot grote problemen zou leiden in de toekomst. Een speciaal bevoegd overheidsorgaan, belast met het ontwikkelen en promoten van betere anticonceptie, massasterilisatie, seksuele voorlichting en het recht op abortus, zou de demografische groei onder controle moeten brengen.

Gesponsord door Pauselijke Academies

De conferentie in het Vaticaan heeft als thema ‘Hoe de natuurlijke wereld te redden, waarvan wij afhankelijk zijn’. De workshop is gesponsord door de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen en zal tussen 27 februari en 1 maart plaatsvinden, bericht het Italiaanse dagblad Libero.

'Toegang tot abortus'

Ehrlich stelt in het controversiële boek dat “wanneer de demografische crisis zodanig ernstig wordt dat het de maatschappij in gevaar brengt, verplichte wetgeving over bevolkingscontrole, inclusief wetten die verplicht abortus voorschrijven, gesteund zou kunnen worden”.

In 2014 beweerde de demograaf in een interview dat “de wereldbevolking zonder trauma’s kan worden teruggedrongen” door “toegang tot moderne anticonceptie voor een ieder mogelijk te maken en in het geval van ongewenste zwagerschappen, toegang tot abortus”, aldus Libero.

Lezing op Vaticaanse conferentie

De bioloog is een van de deelnemers van de conferentie die plaatsvindt in de Vaticaanse villa Casina Pio IV, zetel van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen.

Ehrlich houdt een lezing over biodiversiteit en bevolkingscijfers. Hij is tot op heden voorzitter van het Center for Conservation Biology, en hoogleraar Bevolkingsstudies op de Stanford University in de VS. (KN/Libero)