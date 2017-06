Noord-Koreaanse christenen vertellen: ‘God heeft ons beschermd’

Twee gevluchte Noord-Koreaanse christenen vertelden woensdagavond in Hardinxveld-Giessendam het indrukwekkende verhaal over hun vlucht en over hun geloof. “Zonder hulp van God was het niet gelukt.”

‘Mrs. Kim’ en ‘Mrs. Park’ gebruiken schuilnamen als ze hun verhaal doen op een drukbezochte bijeenkomst die is georganiseerd door SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk), een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen.

'Duister land'

Hun komst naar Hardinxveld-Giessendam is dan ook niet zonder gevaar, vertelt Richard Groenenboom, woordvoerder van SDOK. Evangeliserende activiteiten van gevluchte Noord-Koreanen en van organisaties die hen helpen worden scherp in de gaten gehouden door het regime. “Het is letterlijk en figuurlijk een duister land.”

Een land waar ondanks tegenwerking van de overheid naar schatting nog altijd 100.000 christenen in het diepste geheim hun geloof belijden. Zo’n 30.000 van hen zitten opgesloten in concentratiekampen. Noord-Korea staat al jaren eenzaam bovenaan als het gaat om christenvervolging.

'Gods genade'

“Dat er nog altijd christenen zijn, is alleen te verklaren door Gods genade”, zegt Eric Foley, directeur van Voice of the Martyrs, een Amerikaanse zusterorganisatie van SDOK. Foley vertelt hoe Noord-Koreanen gedwongen worden elkaar te bespioneren, waardoor zelfs in het geheim bijeenkomen of een houding van gebed aannemen er niet mogelijk is.

‘Mrs. Kim’ en ‘Mrs. Park’ zijn zich bewust van het risico dat ze nog altijd lopen door openlijk hun verhaal te vertellen. De twee vrouwen, die na omzwervingen in Zuid-Korea terecht kwamen, zijn echter vastbesloten hun verhaal en hun geloof door te geven. Het is hun levensdoel geworden.

'Voortdurend beschermd'

‘Mrs. Park’ (69) vertelt over haar familie die in het diepste geheim het christelijke geloof aanhing en aan haar doorgaf en hoe dat haar hielp het land te ontvluchten. “God heeft ons voortdurend beschermd.” Haar familie moest zwaar boeten voor hun geloof. Zelf verloor ze haar man en oudste zoon, die laatste stierf aan ondervoeding in het leger.

‘Mrs. Kim’ (ca. 73, “ik weet niet echt hoe oud ik ben”) groeide zonder geloof op. Haar al eerder gevluchte dochter kwam in Zuid-Korea tot geloof en liet haar kennismaken met God. Daarvoor, zegt ze, “kende ik God niet, maar ik weet nu dat Gods genade diep in mijn hart altijd al aanwezig was”.

'Zijn steun nodig'

Ook zij verloor een van haar kinderen. Haar zoon werd doodgeslagen toen hij probeerde te ontkomen naar China. “Er zijn zoveel obstakels in mijn leven geweest, dat ik God ook tijdelijk weer heb verlaten, maar ik heb geleerd dat ik zijn steun in mijn leven nodig heb.”

Lees volgende week vrijdag meer over het indrukwekkende verhaal van ‘Mrs. Park’ en ‘Mrs. Kim’ in editie 23 van Katholiek Nieuwsblad.