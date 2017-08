Noord-Korea laat Canadese geestelijke vrij

De 62-jarige predikant en missionaris werd ruim twee jaar geleden veroordeeld tot levenslange opsluiting in een Noord-Koreaans strafkamp. Zaterdag keerde hij terug in Canada.

Hyeoon Soo Lim maakt het naar omstandigheden goed, zo zei zijn zoon James tijdens een persconferentie in Toronto.

‘Ongelofelijk blij’

“We zijn ongelofelijk blij”, voegde hij toe. “We zijn in extase en dolblij dat mijn vader nu weer thuis is.” Zijn vader heeft rust nodig, maar kijkt ernaar uit weer aanwezig te kunnen zijn bij de diensten van de presbyteriaanse gemeenschap waar hij deel van uitmaakt.

Zijn vader was niet aanwezig bij de persconferentie. Hij wilde in alle rust bij zijn familie zijn. Na aankomst in Toronto ontmoette hij voor het eerst zijn 1-jaar oude kleindochter die hij tot dan toe alleen op foto’s had gezien. “Het was de eerste keer dat hij haar vandaag zag, het was ongelofelijk”, zei zijn zoon.

Onderhandelingen

James Lim sprak ook zijn dank uit aan de Canadese overheid. Die onderhandelde maandenlang met de Noord-Koreanen over vrijlating van de geestelijke.

Vorige week kwam de onderhandeling in een stroomversnelling toen Noord-Korea een speciaal afgezant van de Canadese regering toeliet in het land. Dinsdag kwam een Canadese delegatie in de hoofdstad Pyongyang aan.

Veroordeling

De van oorsprong Zuid-Koreaanse missionaris werd in 2015 opgepakt tijdens een van zijn bezoeken aan Noord-Korea. Hij zou de waardigheid van Noord-Korea hebben geschaad. Ook zou hij religie hebben gebruikt om het Noord-Koreaanse systeem te vernietigen. Hij werd veroordeeld tot levenslange opsluiting in een strafkamp.

De predikant werkte voor de Koreaanse Presbyteriaanse kerk in Canada. Voor zijn werk reisde hij regelmatig naar Noord-Korea. De kerk heeft daar een weeshuis en een verzorgingstehuis geopend. Lim was al zeker honderd keer naar Noord-Korea gereisd voordat hij werd opgepakt.

Medische gronden

Volgens Noord-Koreaanse media is de geestelijke vrijgelaten op medische gronden. De gezondheid van Hyeoon Soo Lim ging snel achteruit. In brieven naar huis schreef hij dat hij last had van een hoge bloeddruk en klaagde hij buikpijn.

Noord-Korea liet twee maanden geleden de Amerikaan Otto Warmbier vrij. Ook hij mocht op medische gronden naar huis, maar overleed kort na aankomst in de Verenigde Staten. (CBC Canada)