Nieuw boek over Mirakel van Amsterdam gepubliceerd

In de kapel van het OLV Gasthuis in Amsterdam is zaterdag een nieuw boek over het Mirakel van Amsterdam gepresenteerd. Het boek van Charles Caspers en Peter Jan Margry werd aangeboden aan maar liefst vijf Nederlandse bisschoppen.

Het 500 pagina's tellende boek betreft een wetenschappelijke monografie en is uitgegeven door uitgeverij Prometheus.

Uitgever Mai Spijkers “van huis uit katholiek” noemde het een bijzondere uitgave in een tijd waar het religieuze aspect steeds meer uit het beeld verdwijnt.

Wonder

Het boek, een “biografie van een betwiste devotie”, beschrijft de ontwikkelingen en verwikkelingen rond een Eucharistisch wonder dat in 1345 in Amsterdam plaatsvond. Daarbij werd een hostie, uitgebraakt door een doodzieke man, hoewel in de haard geworpen, niet door het vuur verteerd.

Het leidde tot de bouw van een kapel en de ontwikkeling van Amsterdam als een belangrijk bedevaartsoord.

Verboden en hervat

Na de alteratie in 1578 ging de bedevaartkerkover in protestantse handen en raakte de devotie op de achtergrond tot die eind 19e eeuw weer werd opgepakt. In plaats van de Middeleeuwse processies trokken mannen rond de dag van het Mirakel, half maart, in een stille tocht door Amsterdam. Zij volgden de route die destijds door de priester is gebruikt tussen de parochiekerk en het huis van de zieke.

Afschaffing overwogen

Al snel zou de Stille Omgang uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende massale manifestatie, met name kort na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1966 konden ook vrouwen aan de Stille Omgang meedoen.

Hoewel vanuit de kerkelijke leiding in de jaren '60 en '70 overwogen werd de Stille Omgang af te schaffen hield de organisatie haar in stand. De laatste jaren lopen zo'n vijfduizend mensen in stilte de route.

Uitgereikt aan vijf bisschoppen

Het boek werd uitgereikt aan mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, hulpbisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam, hulpbisschop Herman Woorts als referent voor bedevaarten en hulpbisschop Jan van Burgsteden vanwege zijn betrokkenheid bij de Begijnhofkapel waar de devotie rond het Mirakel in leven wordt gehouden. Ook de Rotterdamse emeritus-bisschop Ad van Luyn kreeg een exemplaar uitgereikt.

Christus' nabijheid reëel

In zijn dankwoord wees bisschop Van den Hende erop dat Christus' nabijheid reëel is, “of dat nu is bij de tienduizenden gelovigen in de hoogtijdagen van de Stille Omgang, de vijfduizend die er nu komen of die zieke man in 1345.” (KN)