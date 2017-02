Prefect Geloofsleer en Duitse bisschoppen interpreteren Amoris Laetitia verschillend

De Duitse curiekardinaal Gerhard Müller en de Duitse bisschoppenconferentie hebben verschillende standpunten ingenomen over de vraag of hertrouwd gescheiden katholieken de sacramenten kunnen ontvangen.

Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zei deze week in een interview met Il Timone dat de leer over dit vraagstuk van St.-Johannes Paulus II van kracht blijft. De Poolse paus bevestigde in Familiaris Consortio dat hertrouwd gescheidenen alleen de sacramenten kunnen ontvangen als ze besluiten in onthouding te leven.

In sommige gevallen wel sacramenten

Het interview komt kort na een verklaring van de permanente raad van de Duitse bisschoppenconferentie waarin wordt gesteld dat hertrouwd gescheidenen in sommige gevallen wel de sacramenten kunnen ontvangen.

Volgens de Duitse bisschoppen heeft paus Franciscus’ exhortatie Amoris Laetitia hiertoe de weg geopend. Het ontvangen van de sacramenten zou dan het slotstuk kunnen zijn van “een besluitvormingsproces, begeleid door een priester”.

‘In het licht van de gehele kerkelijke leer’

Kardinaal Müller is daarentegen van mening dat bisschoppen niet op eigen houtje paus Franciscus’ exhortatie Amoris Laetitia horen te interpreteren. “De paus interpreteert de bisschoppen, het is niet aan de bisschoppen, de paus te interpreteren.”

Müller vindt het niet correct dat veel bisschoppen ‘AL’ uitleggen volgens hun eigen voorstelling van paus Franciscus’ leer. Dat is niet met de leer van de Kerk verenigbaar, aldus de kardinaal. Het document is “duidelijk in het licht van de gehele kerkelijke leer te interpreteren”.

Hij zei verder nog: “Wij zijn opgeroepen om de mensen te helpen stap voor stap tot volkomenheid in hun relatie met God te komen, maar wij kunnen geen deflatie toestaan.”

'Onmogelijk'

De kardinaal wees het idee af dat een getrouwde katholiek in sommige gevallen in goed geweten een tweede huwelijk kan aangaan.

Hij legde uit: “Het kan bijvoorbeeld niet gezegd worden dat er omstandigheden zijn volgens welke een daad van overspel geen doodzonde inhoudt. Voor de katholieke leer is het onmogelijk voor doodzonde om te co-existeren met heiligmakende genade.”

‘In nationale Kerken uiteenvallen’

Eind 2016 zei de prefect in een interview met het katholieke persbureau KNA iets soortgelijks: “Alleen in trouw aan de leer van de apostelen, het geheel van het geopenbaarde geloof, kunnen de bisschoppen van een conferentie zich bijvoorbeeld uitlaten over het pastorale gebruik van Amoris Laetitia. Anders zou de Kerk in nationale Kerken uiteenvallen en zich aan het einde atomiseren.”

Dubia

In het interview met Il Timone gaf Müller aan: “De leringen van de paus worden alleen door hemzelf uitgelegd of door de Congregatie voor de Geloofsleer.”

Tot nog toe is zo'n officiële duiding van ‘AL’ echter niet verschenen, schrijft KNA. Vier kardinalen vroegen de paus in een brief om opheldering van een aantal punten rond de exhortatie. Toen zij daarop geen antwoord kregen, besloten zij de zogeheten dubia openbaar te maken.

Maltese bisschoppen

Recent haalden de bisschoppen van Malta het nieuws met een document waarin ze stelden dat hertrouwd gescheiden katholieken afhankelijk van de uitkomst van een proces van “onderscheiding” de sacramenten moeten kunnen ontvangen. (CC/KNA)