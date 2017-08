Minstens elf doden bij schietpartij in kerk

Bij een schietpartij in een volle kerk in Nigeria zijn zondagmorgen minstens elf doden en tientallen gewonden gevallen. Dat melden verschillende media. Het zou niet om een aanslag door Boko Haram gaan, maar om een “lokaal conflict”, aldus de politie.

Afrekening

Voor zover duidelijk is geworden zou het gaan om een afrekening tussen lokale drugscriminelen. De schutters zouden hun slachtoffer, een drugsbaron, eerst thuis hebben opgezocht. Daar hoorden zij dat hij was gevlucht en zich ophield in de St. Philippuskerk in Ozubulu in de deelstaat Anambra, waar de zondagse vroegmis werd gehouden.

Grote paniek

De schutters zouden tijdens de Mis hun slachtoffer te midden van de kerkgangers onder vuur hebben genomen, waarna grote paniek uitbrak. Volgens sommige berichten zouden minstens elf mensen om het leven zijn gekomen en tientallen gewond zijn geraakt.

‘Lokaal conflict’

De politie benadrukte dat het om een “lokaal conflict” ging en niet om een aanslag van de islamitische terreurbeweging Boko Haram, die berucht is vanwege haar aanslagen op volle kerken. Getuigen hoorden de schutters praten in een lokaal dialect van de Igbo’s, die overwegend christen zijn. Het zuidoosten van Nigeria geldt als het katholieke hart van het land. Boko Haram heeft daar nauwelijks voet aan de grond.

‘Geen angst voor God’

In de enorme paniek die ontstond zijn de daders ontkomen. De gouverneur heeft de plek des onheils kort na de schietpartij bezocht en heeft gezworen de daders voor de rechter te slepen. Volgens de lokale politiecommissaris is het feit dat de schietpartij plaatsvond in een volle kerk des te erger. “Het laat zien dat de mensen die erachter zitten geen enkele angst voor God hebben.”

‘Heiligschennis’

President Muhammadu Buhari heeft de aanval scherp veroordeeld als een “stuitende misdaad tegen de menselijkheid en een onvoorstelbare heiligschennis”. Buhari, een moslim, betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en hun familieleden. “Er is geen enkele rechtvaardiging denkbaar om kerkbezoekers onder vuur te nemen en hen in koelen bloede te doden.” (KN/Crux/KNA/TN)