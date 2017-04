Mexicaanse bisschop ontmoet bendeleiders om priesters te beschermen

Mgr. Salvador Rangel Mendoza is bisschop van Chilpancingo-Chilapa, een van de Mexicaanse regio’s die zwaar te lijden heeft onder het geweld dat gepaard gaat met drugs- en bendeoorlogen.

Een aantal van zijn priesters ontvingen recent doodsbedreigingen vanuit de bendes. Daarop besloot de bisschop contact te zoeken met de bendeleiders om geweld te voorkomen.

Dialoog

In gesprek met Radio Fórmula vertelde mgr. Rangel vorige week dat hij al sinds zijn aantreden in juni 2015 gezocht heeft naar “vrede, harmonie en dialoog”.

“Toen ik zag dat sommige priesters door hen [de bendeleiders, red.] werden bedreigd, waaronder een nogal ernstig, heb ik het op me genomen om deze mensen te gaan bezoeken om met ze te praten”, zei hij.

Via derden

De bisschop liet weten dat het contact met de bendeleiders via derden was geregeld. Bij de ontmoetingen had hij de bendeleiders duidelijk gemaakt dat “we met de dood van een priesters niets op kunnen lossen” en dat de situatie in de regio er alleen maar door zal verslechteren.

Mgr. Rangel heeft nog niet alle bendeleiders kunnen ontmoeten, maar zegt dat er grote nood is aan dialoog met hen.

Bemiddeling

Lokale autoriteiten hebben de bisschop naar aanleiding van zijn ontmoetingen om nadere informatie gevraagd over de bendeleiders. Mgr. Rangel benadrukte echter dat hij niet van plan is daarop in te gaan. “Ik doe mijn pastorale werk. Ik ben de bisschop, ik ben niet de aanklager. Ik denk dat het aan hen is om onderzoek te doen.”

Hij voegde toe dat het niet “mijn plicht is mensen aan te geven of informatie over hen te geven. Als ze zich voor mij hebben opengesteld, als ze oprecht tegen me zijn geweest, moet ik loyaal richting hen zijn”, zei hij over zijn bemiddelende rol.

Gevaarlijk voor priesters

Mexico is wereldwijd een van de gevaarlijkste landen voor priesters. Volgens het Catholic Multimedia Center (CMC) zijn er in totaal al 14 priesters vermoord in Mexico sinds president Enrique Pena Nieto er in december 2012 aan de macht kwam.

Vorige week zei bisschop Felipe Arizmendi van San Cristobal de Las Casas dat priesters samen met journalisten in Mexico de beroepsgroepen vormen met het hoogste risico vermoord te worden. (KN/CNA)