Mariavereniging vraagt paus om publieke erkenning titel 'Maria Medeverlosseres'

Volgens Catholic News Agency diende de theologische commissie van de vereniging daartoe eerder deze maand een document van tien pagina’s in bij de paus. Het document is verstuurd in het jaar dat de Kerk herdenkt dat honderd jaar geleden Maria in het Portugese Fatima verscheen aan drie herderskinderen.

'Volle waarheid en liefde'

De Mariale Vereniging is een groep van meer dan honderd theologen, bisschoppen, priesters, religieuzen en lekenleiders uit meer dan twintig landen en is toegewijd aan de “volle waarheid en liefde van Maria, Moeder van Jezus”.

'Maria's rol als geestelijke moeder'

Als het verzoek instemming vindt, geeft dat de gelovigen volgens dr. Robert Fastiggi verdere helderheid over Maria’s unieke rol in de samenwerking met Christus in het verlossingswerk. Fastiggi is professor mariologie aan het Heilig Hart-seminarie in Detroit.

“Ik denk dat veel mensen de verspreiding van kwaad in de wereld voelen en het belang zien van het belichten van Maria’s rol als geestelijke moeder”, aldus Fastiggi.

“Een pauselijke verklaring over mariale medeverlossing zou ons begrip verdiepen van Maria’s rol als de nieuwe Eva die samenwerkt met haar Zoon, de nieuwe Adam, ‘in het teruggeven van bovennatuurlijk leven aan de zielen’”, verwees hij naar het document Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie.

Litanieën uit tiende eeuw

De titel ‘Medeverlosseres’ wordt voor het eerst aangetoffen in de tiende eeuw, in enkele Maria-litanieën, waar gesproken wordt over Maria als Verlosseres. Ze is een ontwikkeling van het idee van Maria als de nieuwe Eva, een titel die zij al sinds de tweede eeuw draagt.

Het voorvoegsel ‘Mede-’ werd in de vijftiende eeuw toegevoegd om op te helderen dat Maria niet de verlosser was, maar iemand die op een unieke manier aan het verlossingswerk deelnam.

'Nooit op voet van gelijkheid met Jezus'

“De titel Medeverlosseres plaatst Maria nooit op voet van gelijkheid met Jezus Christus, de enige goddelijke Verlosser, aangezien dat doen zowel ketterij als blasfemie zou vormen”, schrijft de Mariale Vereniging in een persbericht.

“De titel Medeverlosseres is betekenisloos zonder Jezus de Verlosser, en richt zich in zichzelf op het kruis van Jezus Christus. Maria Medeverlosseres verkondigt aan de wereld dat lijden verlossend is als het wordt verenigd met het lijden van Christus.” (CNA)