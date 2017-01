Maltese bisschoppen: in aantal gevallen sacramenten voor hertrouwd gescheidenen

Dat blijkt uit een document van aartsbisschop Charles Scicluna van Malta en bisschop Mario Grech van Gozo, het aan hun priesters gerichte Criteria voor de Toepassing van Hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia. Dat meldt de Catholic Herald.

‘Proces van onderscheiding’

In punt 10 van het document schrijven ze: “Als, als een uitkomst van het proces van onderscheiding, ondernomen met ‘nederigheid, discretie en liefde voor de Kerk en haar leer, in een oprecht zoeken naar Gods wil en een verlangen om er een volmaakter antwoord op te geven’ (AL 300), een apart levend of gescheiden persoon die in een nieuwe relatie leeft, er in slaagt, met een geïnformeerd en verlicht geweten, te erkennen en geloven dat hij of zij in vrede met God is, dan kan hem of haar niet belet worden deel te nemen aan de sacramenten van verzoening en de Eucharistie (zie AL, noten 336 en 351).”

‘Onthouding’

De Kerk leert dat wanneer hertrouwd gescheiden mensen de sacramenten willen ontvangen, zij hun tweede relatie moeten beëindigen, tenzij dit niet mogelijk is vanwege bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen. In dat geval, stelt de Catechismus van de Katholieke Kerk, wordt van hen gevraagd dat zij zich voornemen “in volledige onthouding” te leven.

'Mogelijkheid'

In hun document schrijven de Maltese bisschoppen dat “de mogelijkheid” van onthouding in het onderscheidingsproces moet worden onderzocht.

“Ondanks het feit dat dit ideaal helemaal niet gemakkelijk is, kunnen er koppels zijn die, met de hulp van de genade, deze deugd praktiseren zonder andere aspecten van hun gezamenlijk leven in gevaar te brengen. Aan de andere kant zijn er complexe situaties waarin de keuze om ‘als broers en zussen’ te leven menselijk onmogelijk wordt en groter kwaad teweeg kan brengen (zie AL, noot 329).”

Het document van de Maltese bisschoppen is onder meer gepubliceerd op de website van het aartsbisdom Malta en in de Vaticaanse krant Osservatore Romano.

Verschillende standpunten

Sinds Amoris Laetitia in april 2016 werd gepubliceerd, hebben verschillende bisschoppen verschillende standpunten ingenomen over de vraag of hertrouwd gescheiden katholieken in bepaalde gevallen de sacramenten kunnen ontvangen.

De bisschoppen van Polen en Costa Rica, een aantal Noord-Amerikaanse bisschoppen en anderen hebben de traditionele leer aangehouden.

Anderen hebben een standpunt ingenomen dat lijkt op dat van de Maltese bisschoppen. Zo stelde het Amerikaanse bisdom San Diego in november dat hertrouwd gescheiden katholieke in sommige gevallen kunnen “concluderen dat God hen roept tot een terugkeer naar volledige deelname in het leven van de Kerk en de Eucharistie”.

Helderheid

Deze week zei kardinaal Raymond Burke het eens te zijn met de katholieke columnist Ross Douthat van de New York Times dat de interpretatie van AL van het bisdom San Diego “een weg uit het traditionele katholieke begrip van het huwelijk” is.

De prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Gerhard Müller, stelde onlangs dat de kerkelijke huwelijksleer door Amoris Laetitia niet wordt veranderd.

De paus wil onderscheiding in individuele gevallen, aldus Müller, die ook zei geen tegenspraak te zien tussen de helderheid van de leer en de plicht van de Kerk om zich te bekommeren om mensen in moeilijkheden.

Voetnoot

In een voetnoot van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia staat dat hertrouwd gescheidenen in bepaalde gevallen ook de sacramenten mogen ontvangen. Ondanks herhaalde verzoeken daartoe is een nadere formele verheldering uitgebleven.

Deze week meldde vaticanist Edward Pentin van de National Catholic Reporter dat dertig kardinalen aan de paus zouden hebben geschreven over bedenkingen bij een conceptversie van ‘AL’. De Congregatie voor de Geloofsleer zou een aantal pagina’s met herzieningen hebben ingediend, aldus Pentin. (KN/CH)