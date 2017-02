Maltese bisschop: ‘Wij volgen de paus’

De twee bisschoppen publiceerden onlangs nieuwe richtlijnen over de omgang met hertrouwd gescheidenen. Volgens dat document zouden hertrouwd gescheiden katholieken afhankelijk van de uitkomst van een “proces van onderscheiding” de sacramenten moeten kunnen ontvangen. In genoemd radio-interview heeft mgr. Scicluna uitgebreid toelichting gegeven op hun standpunt.

Niet de eersten

Hij wees erop dat de paus de bisschoppen heeft gevraagd richtlijnen op te stellen “om priesters te helpen paren en personen in complexe situaties te begeleiden”. “Wij zijn niet de eersten die dat doen”, aldus Scicluna, verwijzend naar de Argentijnse bisschoppen. “Een zeer belangrijke zaak omdat het de directe goedkeuring van de paus zelf had.”

‘Geen andere interpretatie’

“Deze bisschoppen die de paus heel goed kennen, niet alleen persoonlijk maar ook zijn hoofd en hart, publiceerden hun richtlijnen in september en stuurden die naar de paus. De paus stuurde een brief, door hem ondertekend, waarin hij zei: ‘Ik verwelkom en dank jullie voor de interpretatie die jullie bieden... er is geen andere interpretatie.’ En met die brief wilde de paus een indicatie geven hoe wij bisschoppen moeten handelen als wij richtlijnen opstellen.”

‘Wat de paus verlangt’

“Bij alle kwesties die de meeste problemen veroorzaken hebben wij niet alleen naar hoofdstuk 8 van Amoris laetitia gekeken, maar ook naar de interpretatie die is goedgekeurd door de paus”, aldus aartsbisschop Scicluna. “Wat wij bisschoppen hebben gedaan is onze priesters voorzien van een instrument waarmee zij kunnen begrijpen wat de paus verlangt en tegelijkertijd onze mensen helpen.”

Oproep tot dialoog

Zij die dat niet kunnen begrijpen of accepteren worden opgeroepen met de bisschoppen het gesprek aan te gaan. “Wij gaan elkaar niet met stokken slaan of stenen naar elkaar gooien! Wij moeten gewoon in dialoog gaan.”

Complexe situaties

Niet iedereen die zich in zogenoemde ‘irreguliere situaties’ verkeert, bevindt zich daar uit ‘slechtheid’, aldus Scicluna. De paus spreekt over complexe situaties “en geeft ons bepaalde criteria hoe wij mensen moeten helpen. Het fundamentele criterium is: dat niemand, niemand, in welke omstandigheid ook, zich door de Kerk buitengesloten voelt, ongeacht wat hem overkomen is en ongeacht wat zij hebben gedaan. Ik zeg niet dat ik vrijkaartjes voor de Heilige Communie uitdeel aan ieder die voor mij verschijnt. Wij beginnen een proces van onderscheiding.”

Niet voor de gek houden

Volgens Scicluna kunnen mensen, als zij een eerlijk gewetensonderzoek doen, zij zichzelf en God niet “voor de gek kunnen houden”. “Je kunt de bisschop of zelfs de paus of zelfs de priester bedotten... Maar als je eerlijk en serieus naar jezelf wilt zijn, dan zullen veel mensen je zeggen, ik ook, dat als ik niet weet hoe ik tegenover God sta, ik die stap (van ter communie gaan) niet zal nemen.” (KN/NCR)