Kardinaal Müller bekritiseert dubiabrief

In de brief wordt de paus onder meer om meer duidelijkheid gevraagd over de omgang met hertrouwd gescheidenen.

‘Verbijsterd’

Iedereen heeft het recht de paus een brief te schrijven, vooral kardinalen, aldus kardinaal Müller in een televisie-interview. “Mij heeft het echter verbijsterd dat deze brief gepubliceerd is en de paus bijna gedwongen wordt met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Dat bevalt mij niet”, zei hij voor de Italiaanse private zender TGCOM 24.

Formele correctie

Ook wees hij de door enkelen geopperde mogelijke correctie van de paus van de hand. Kardinaal Raymond Burke sprak over zo’n “formele correctie” die zou moeten plaatsvinden indien de paus geen antwoord geeft op de brief.

Broederlijke vermaning

Een “broederlijke vermaning” van de paus is momenteel “onmogelijk, omdat het niet om een gevaar voor het geloof gaat”, aldus Müller. Een dergelijk gevaar is volgens Thomas van Aquino voorwaarde voor zo’n vermaning. Daarover in het openbaar discussiëren schaadt bovendien de Kerk.

Leer niet veranderd

De prefect van de Geloofscongregatie zei verder dat de kerkelijke leer over het huwelijk door het pauselijk schrijven Amoris laetitia over huwelijk en gezin niet wordt veranderd. Paus Franciscus wil onderscheiding in individuele gevallen. Kardinaal Müller zegt geen tegenspraak te zien tussen de helderheid van de leer en de plicht van de Kerk om zich te bekommeren om mensen in moeilijkheden.

Voetnoot

In een voetnoot van de apostolische exhortatie Amoris laetitia staat dat hertrouwd gescheidenen in bepaalde gevallen ook de sacramenten mogen ontvangen. Ondanks herhaalde verzoeken daartoe is een nadere formele verheldering uitgebleven. (KN/Kath.net)