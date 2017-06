Kardinaal Eijk benoemd tot lid Pauselijke Academie voor het Leven

Kardinaal Wim Eijk is door paus Franciscus benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.

Dat meldt het aartsbisdom Utrecht op zijn website. De Academie, in 1994 opgericht door paus Johannes Paulus II, richt zich met name op de bevordering en verdediging van het menselijk leven. Dat betreft in het bijzonder bio-ethische vraagstukken en de vraag hoe die zich verhouden tot de christelijke moraal.

Al eerder lid Academie voor het Leven

Kardinaal Eijk was van 2004 tot 1 januari van dit jaar al lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Op die datum werden echter nieuwe statuten van kracht. Daarin is bepaald dat gewone leden niet langer voor het leven, maar voor periodes van vijf jaar worden benoemd. De Academie had enige tijd geen leden.

Volgens de huidige voorzitter van de Academie, aartsbisschop Vincenzo Paglia, is het beperken van de termijn een manier om meer ruimte te bieden aan jonge, actieve artsen als lid.

Kardinaal Wim Eijk is arts en ethicus. Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie is hij referent voor medische ethiek.

Dicasterie Leken, Gezin en Leven

De Pauselijke Academie voor het Leven is sinds vorig jaar aangesloten bij het zogeheten ‘dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven’. Die curie-instantie werd door paus Franciscus in het leven geroepen met de apostolische brief Sedula Mater. Ze staat onder leiding van de Amerikaanse kardinaal Kevin Farrell. (KN/aartsbisdom.nl)