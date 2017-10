Italiaanse priester ontvoerd in Nigeria

Maurizio Pallù (63) was eerder als pastoor werkzaam in Nederland. De Italiaanse priester werd vrijdag in Nigeria ontvoerd.

De priester is verbonden aan de Neocatechumenale Weg en was namens die beweging een aantal jaar als missionaris in Nederland. Hij was pastoor in Haarlem en Heerhugowaard.

Gewapende groep

Drie jaar geleden werd hij als missionaris naar Nigeria gezonden. Daar werd hij gisteren ontvoerd. Dat gebeurde in Benin City, een stad in het zuiden van het land. Don Pallù was daar met vier andere mensen.

De groep zou het slachtoffer zijn geworden van een roofoverval door een gewapende bende, waarna enkel de priester door hen werd meegenomen.

Dat zou erop kunnen wijzen, zo melden Italiaanse nieuwssites, dat hij door een lokale bende is meegenomen om later losgeld voor hem te kunnen eisen.

Hoop

“We hebben nu nog geen goed nieuws, maar we hebben hoop en we blijven hopen dat don Maurizio snel zal worden bevrijd, zo zei de Nigeriaanse kardinaal John Onaiyekan, aartsbisschop van Abuja, in een interview met de Italiaanse zender Tv2000.

“Ordetroepen doen er alles aan om hem te vinden”, zei de kardinaal. Hij voegde eraan toe dat hij ervan uitgaat dat de priester snel zal worden vrijgelaten. “Want het is niet eenvoudig om in de bossen een Italiaan bij je te hebben zonder gezien te worden.”

Ook de lokale Kerk zet volgens Onaiyekan alle mogelijke middelen in om de priester vrij te krijgen. Hij vroeg echter ook om gebed voor don Maurizio: “We moeten blijven bidden dat hij vroeg of laat bevrijd zal worden.”

Reactie paus

Vaticaans woordvoerder Greg Burke liet via Twitter weten dat “paus Franciscus is geïnformeerd over de ontvoerde Italiaanse priester in Nigeria”. “Hij bidt voor hem.”

De 63-jarige priester komt uit de Italiaanse stad Florence waar hij zich aansloot bij de Neocathechumenale Weg. Binnen die beweging was hij elf jaar lang lekenmissionaris in verschillende landen. In 1988 ging hij naar het seminarie Redemptoris Mater in Rome.

Na in twee Romeinse parochies te hebben gewerkt, werd hij naar Nederland gezonden. Daar werkte hij als pastoor in het bisdom Haarlem-Amsterdam, voordat hij drie jaar geleden naar het aartsbisdom Abuja, de hoofdstad van Nigeria, vertrok.

Meer ontvoeringen

De regio rond Benin City staat bekend als een risicogebied. Regelmatig worden er mensen ontvoerd door criminele bendes. Die proberen zo losgeld te krijgen. Ook priesters en religieuzen worden het slachtoffer van ontvoeringen. Niet vanwege hun geloof, maar omdat de bendes hopen dat de Kerk losgeld voor hen betaalt.

Zo werd op 27 september Lawrence Adorolo, pastoor van een kerk in Okpella, ontvoerd. Er is losgeld voor hem geëist. Mgr. Gabriel Dunia, bisschop van Auchi in Nigeria, liet echter aan missieorganisatie Fides weten dat “de Kerk geen losgeld betaalt”.

Daarmee volgt hij de lijn van de Nigeriaanse bisschoppenconferentie. Die weigert elk verzoek om losgeld voor ontvoerde priesters en religieuzen. (Avvenire)