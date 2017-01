Is zoon Salman Taseer volgend slachtoffer blasfemiewet?

De zoon van de in 2011 vermoorde Pakistaanse gouverneur Salman Taseer dreigt het volgende slachtoffer te worden van de beruchte blasfemiewetten. Volgens AsiaNews hangt hem een officiële aanklacht wegens belediging van de profeet Mohammed boven het hoofd. Ook is hij via een fatwa ‘moordwaardig’ verklaard.

Een kerstboodschap op facebook heeft de woede gewekt van fundamentalistisch islamitische groepen. In een toelichting tegenover de BBC zei Shaan Taseer: “In mijn kerstboodschap heb ik al mijn landgenoten gevraagd om speciaal gebed voor iedereen die te lijden heeft onder religieuze vervolging in Pakistan.”

Bewijs ontbreekt

In een tweet vroeg hij bovendien twee slachtoffers van de blasfemiewet te gedenken, de ter dood veroordeelde Asia Bibi en de minder bekende christelijke tiener Nabeel Masih. Die zit sinds september in de gevangenis op beschuldiging van het ‘liken’ van een voor moslims kwetsende website. Het bewijs daarvoor is nooit gevonden, meldt de Christian Post.

‘Fundamentele vraag’

Taseer stelde hij de “zeer fundamentele vraag” of Pakistaanse burgers zich zouden moeten kunnen uitspreken over de “onrechtvaardige” blasfemiewetten. “Dit onderwerp is met een loop van een geweer het zwijgen opgelegd na de dood van mijn vader. De wet stelt heel duidelijk dat iedere burger het recht heeft om niet alleen over de wet op godslastering te praten maar over elke wet.”

Vermoord om blasfemiewet

Taseer is de zoon van de voormalige islamitische gouverneur van Punjab die op 4 januari 2011 werd vermoord door zijn eigen lijfwacht, Mumtaz Qadri. Die schoot hem dood vanwege zijn verzet tegen de omstreden wetten op godslastering, waarvan overtreding met levenslang of zelfs de dood kan worden bestraft. Het gaat met name om de ontheiliging van de Koran of van de naam van de profeet Mohammed.

Politieonderzoek

Volgens Taseer heeft de politie in Lahore een onderzoek ingesteld nadat bij een politiebueau een USB-stick was gevonden met daarop zijn videoboodschap die volgens de politie provocerende “haattaal” bevat. Taseer is nog niet in staat van beschuldiging gesteld.

“Werkelijk, het is geen satire, maar de politie van Punjab is in actie gekomen om het publiek tegen mijn kerstboodschap te beschermen”, reageerde Taseer op facebook.

Fatwa

Wel heeft een moslimgroepering een fatwa tegen de zoon van de vermoorde gouverneur uitgevaardigd, meldt de Wall Street Journal. Het gaat om de doorgaans als gematigd bekendstaande groep Tehreek Labaik Ya Rasool Allah die er echter zeer strikte interpretaties hanteert waar het om blasfemie gaat.

Taseer is volgens de fatwa “ter dood te veroordelen” omdat zijn boodschap “alle grenzen aangaande belediging van God en de profeet heeft overtreden”.

Een tweede Mumtaz Qadri

Volgens Taseer betekent de fatwa een oproep een “tweede Mumtaz Qadri” klaar te stomen, de man die zijn vader doodschoot.

Mumtaz Qadri, een held in de ogen van de radicale moslims, heeft na de moord onmiddellijk toegegeven dat die bedoeld was als straf voor diens verzet tegen de blasfemiewetten. Taseer had zich onder meer uitgesproken te faveure van Asia Bibi, de christelijke moeder die sinds 2009 vastzit wegens vermeende belediging van de profeet Mohammed.

Qadri werd ter dood veroordeeld en in februari vorig jaar terechtgesteld onder de meest stringente veiligheidsmaatregelen vanwege gevreesde vergeldingsacties door islamitische extremisten.

Haatmails

Taseer zegt overspoeld te zijn met haatmails en doodsbedreigingen. Sinds de fatwa overweegt hij uit te wijken naar het buitenland.

Omgekeerde wereld

Wilson Chowdry, voorzitter van de Brits-Pakistaanse Christelijke Vereniging, benadrukte tegenover Christian Post dat de kerstboodschap van Taseer op geen enkele manier blasfemisch of in strijd met enige wet is. “Toch bevindt hij zich nu in een levensbedreigende situatie waarin hij vermoord zou kunnen worden door extremisten die daartoe zijn aangespoord door de fatwa of waarin hij gearresteerd en ter dood veroordeeld zou kunnen worden door de officiële autoriteiten die hem zouden moeten beschermen.”

Strijd tegen terrorisme

“Groot-Brittannië en de VS hebben een moeilijke beslissing te nemen over de vraag of zij een land willen blijven steunen in de strijd tegen terreur terwijl dat zelf een meer extreme ideologie herbergt dan de terroristen waartegen het de wereld zou meten beschermen”, aldus Chowdry. De blasfemiewetten zijn volgens hem niets anders dan een “middel tot discriminatie en vervolging”. (KN/AN/CP)