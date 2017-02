Internationale priestervereniging schaart zich achter dubia

De Broederschap van Katholieke Geestelijken, die volgens de Catholic Herald meer dan duizend priesters in Groot-Brittannië, Ierland, Australië en de VS vertegenwoordigt, noemt opheldering “zeer noodzakelijk om het misbruik van de apostolische exhortatie om de heilige te traditie te ondermijnen te corrigeren”.

'Redding van de zielen'

Volgens de groep worden de “eenheid van de Kerk” en de “redding van de zielen” bedreigd door de zeer uiteenlopende interpretaties van het in april 2016 verschenen ‘AL’. “We danken daarom de vier eminente kardinalen die recent hun dubia hebben ingediend bij de Heilige Stoel.”

Sacramenten

Een van de dubia is de vraag of hertrouwd gescheiden katholieken de sacramenten kunnen ontvangen zonder in onthouding te leven, zoals de leer van de Kerk voorschrijft.

Sommige bisschoppen, zoals aartsbisschop Chaput en deze week nog kardinaal Müller, hebben die leer, zoals uiteengezet in Familiaris Consortio van Johannes Paulus II, bevestigd.

Anderen echter, zoals de permanente raad van de Duitse bisschoppenconferentie, hebben gezegd dat ze in sommige gevallen wel de sacramenten kunnen ontvangen. Ook de Maltese bisschoppen hebben dat standpunt ingenomen.

'Stoutmoedig en helder'

Volgens de Broederschap is het essentieel mensen “die in complexe situaties leven” te begeleiden en is dat gemakkelijker “wanneer de Kerk haar leer stoutmoedig en helder verkondigt”.

Ze voegen toe dat de discipline de leer zou moeten volgen. “In het bijzonder, aangezien er in de huidige tijd veel verwarring is, is het nodig om helder te maken dat de Heilige Communie niet gegeven kan worden aan iemand die ervoor kiest om in een seksuele relatie te leven met iemand anders dan zijn geldig gehuwde man of vrouw.”

Het gezin

In maart 2015 tekenden bijna vijfhonderd priesters in Engeland en Wales een brief waarin ze hun steun uitspraken voor de traditionele kerkelijke leer over de sacramenten voor hertrouwd gescheidenen.

In Nederland werden in dat jaar twee petities gelanceerd. Kapelaan Johannes van Voorst kwam met credopriesters.nl, een initiatief voor steun aan de kerkelijke huwelijks- en gezinsleer. Ook opende in dat jaar de Nederlandse versie van het ‘respectvol beroep’ op de paus ‘betreffende de toekomst van het gezin’.