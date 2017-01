India: weekend van gebed voor vrijlating pater Tom

In heel India is afgelopen weekend gebeden voor de vrijlating van pater Tom Uzhunnalil. De Indiase Salesiaan werd in maart 2016 ontvoerd in Jemen.

De Indiase Bisschoppenconferentie had opgeroepen tot gebed op 21 en 22 januari. In bisdommen in het hele land werden gebedsbijeenkomsten georganiseerd.

Protestanten

Zo kwamen zaterdag in Trivandrum, een stad in het zuiden van India, honderden mensen bijeen om te bidden voor pater Tom. Ook protestanten sloten zich daarbij aan.

Dominee Thomas Jacob vertelde aan AsiaNews: “We bidden dat hij snel thuis mag komen. We bidden ook voor zijn ontvoerders, dat hun hart getransformeerd mag worden.”

Bezorgdheid

Het bisdom Kohima, in het noordwesten van India, was een van de plekken waar zondag een gebedswake werd georganiseerd. Pr. Thomas Toretkiu, secretaris van de bisschop van Kohoma, liet weten dat de Kerk in India “zich zorgen maakt en bedroefd is over het lot van pater Tom”.

Vandaar, zei hij, de oproep aan de premier, de minister van Buitenlandse Zaken en de hoogste autoriteiten van India om alles te doen wat in hun macht ligt om de vrijlating van een “grootmoedige en onbaatzuchtige priester” te realiseren.

Video

Pater Tom Uzhunnalil werd in maart 2016 ontvoerd in Jemen, na een aanslag op het klooster waar hij verbleef. Bij die aanslag kwamen zestien mensen om het leven, onder wie vier zusters van Moeder Teresa.

Nadat lange tijd niets van hem was vernomen, verscheen op 26 december een video op internet waarin de 55-jarige Salesiaan smeekt om hulp. Pater Tom zegt in de video ook dat zijn gezondheid achteruit gaat. “Ik ben erg depressief.”

Gebed

Het apostolisch vicariaat van Zuid-Arabië, waar Jemen onder valt, liet daarop weten dat er nog altijd gewerkt wordt aan het vrij krijgen van pater Tom Uzhunnalil.

De salesianenprovincie van Bangalore in India vroeg naar aanleiding van de video aan de Zuid-Aziatische salesianen om op 4 januari een dag van gebed en aanbidding te houden voor de vrijlating van pater Tom.

Ook de Salesianen van Don Bosco riepen eerder al op tot gebed voor de ontvoerde pater. Ze vroegen katholieken vanaf 15 januari mee te doen aan een noveen voor zijn veiligheid en vrijlating. (KN/AsiaNews)