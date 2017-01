India: rechter spreekt katholieken vrij van verkrachting

Pater Joseph Dhanaswami, directeur van een school in het bisdom Ambikapur, kwam maandag vrij na zestien maanden gevangenschap.

Initimidatie

Voorzitter Sajan K. George van de Global Council of Indian Christians (GCIC) is blij met het vonnis. Volgens hem is de zaak kenmerkend voor de “aanhoudende intimidatie van de christelijke minderheid in onderwijsinstellingen, met name in de centraal-Indiase deelstaat die wordt geleid door de nationalistische hindoepartij BJP.

Beschuldigingen

Op 11 september 2015 werden pater Dhanaswami, zuster Christ Maria en schoolmedewerkster Philomena Kerketta gearresteerd. Zij werden beschuldigd van seksueel misbruik van een leerlinge.

Sporen van verkrachting

De moeder van het meisje had een klacht ingediend tegen de drie en bij forensisch onderzoek zouden zaadsporen op de onderkleding van het meisje zijn aangetroffen.

Volgens een onderzoeksarts wezen verwondingen op een verkrachting.

Smaad

Katholieke leiders verwierpen de beschuldigingen onmiddellijk en verklaarden dat deze uitsluitend waren bedoeld om het imago van christenen te schaden.

Volgens de beschuldigde schooldirecteur leed het meisje aan eczeem, onder meer op het onderlichaam en vroeg of de rode plekken die de arts had aangetroffen niet gewoon het gevolg waren van de huidaandoening.

Aanvallen

De moeder en lokale hindoe-extremisten bleven bij hun beschuldigingen en na de arrestaties werd de school door nationalistische hindoe’s met stenen bekogeld.

Sinds in 2003 de BJP het in de deelstaat voor het zeggen heeft “zien wij de aanvallen op christenen toenemen, en nog meer sinds 2014 toen de BJP ook de centrale regering vormde”, aldus Sajan George.

Herbekeringen

Vijf dorpen in het district Bastar hebben sindsdien een verbod ingevoerd op niet-hindoeïstische religieuze activiteiten of gebed. In het gebied worden regelmatig ceremonies gehouden waarbij christenen, vaak onder dwang, weer terugkeren naar het hindoegeloof. (KN/AN)