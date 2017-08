Hongkong: jaarlijks laten 3.000 volwassenen zich dopen

De grote betrokkenheid van geloofsgemeenschappen en leken is volgens een China-expert de reden dat het katholieke geloof in Hongkong zo populair is. Jaarlijks laten zich met Pasen zo’n 3.000 volwassenen dopen, aldus Katharina Wenzel-Teuber.

“Dat is een enorm aantal”, aldus de medewerkster van het China-centrum in Sankt Augustin bij Bonn. “Ik zou niet weten welke bisdommen in Europa dat aantal zouden evenaren”, aldus de deskundige in een interview met de website weltkirche.katholisch.de.

Inzet op vorming

Toen de teruggave van de voormalige Britse kroonkolonie aan China op handen was werd gevreesd voor de godsdienstvrijheid in Hongkong. Uit voorzorg heeft het bisdom Hongkong sterk ingezet op basisgemeenschappen en vorming van leken. Parochianen kozen er zelfs voor om met vervroegd pensioen te gaan om meer tijd te hebben zich voor de Kerk in te zetten.

“Dat alleen al vind ik indrukwekkend”, aldus de hoofdredacteur van het tijdschrift China Heute (China Vandaag).

‘Zeker moeilijker’

Ze beaamt dat de verhouding tussen de regering in Beijing en de katholieke Kerk van Hongkong “zeker moeilijker” is geworden. Enkele katholieken hebben zich “zeer duidelijk” uitgesproken over de mensenrechtensituatie op het vasteland.

Dialoog

Wenzel-Teuber hoopt dat er toch een vruchtbare dialoog kan groeien, aangewakkerd door de katholieke hulporganisatie Caritas Hongkong, die ook projecten op het vasteland steunt. En door de nieuwe bisschop, mgr. Michael Yeung Ming-cheung. (KN/KNA)