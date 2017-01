Honderdduizenden lopen mee in March for Life

Honderdduizenden enthousiaste prolifers vulden vrijdag de straten van de Amerikaanse hoofdstad Washington om deel te nemen aan de jaarlijkse March for Life. De stemming was uitgelaten omdat president Donald Trump eerder die week een aantal belangrijke pro-life maatregelen had genomen.

Zo herstelde hij het verbod om buitenlandse pro-abortusorganisaties te financieren en wees het Congres overheidssubsidie voor abortus in eigen land af. Ook liet de net aangetreden president weten een pro-liferechter te benoemen in het Hooggerechtshof.

Toespraak vicepresident

Hoogtepunt was de toespraak van vicepresident Mike Pence. Het was voor het eerst in de 44-jarige geschiedenis van de Mars voor het Leven dat een vicepresident de deelnemers toesprak. “Het is de beste dag die ik ooit heb gezien voor de Mars voor het Leven, in meerdere opzichten”, aldus Pence. Hij citeerde de nadruk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring op “leven, vrijheid en het streven naar geluk”.

Roe vs Wade

Verwijzend naar de beruchte uitspraak 'Roe vs Wade', waarmee het Hooggerechtshof abortus mogelijk maakte, verklaarde Pence: “44 jaar geleden heeft ons Hooggerechtshof zich van het eerste van deze tijdloze idealen afgekeerd.”

“Maar vandaag, drie generaties verder, dankzij jullie allen en de vele duizenden die achter ons staan in de vele marsen in het hele land, is het leven weer aan de winnende hand in Amerika.” Hij beloofde dat de regering Trump er alles aan zal doen om Roe vs Wade op de afvalhoop van de geschiedenis te doen belanden.

Bemoediging

“De regering Trump heeft tot nu toe uitsluitend lovenswaardige dingen gedaan op het pro-lifefront, er heerst een ongelofelijk enthousiasme en bemoediging”, zei Eric Scheidler, directeur van de Pro-Life Action League vooraf aan de mars.

“Wij staan aan het begin van wat onze grootste pro-life-overwinningen aller tijden zouden kunnen zijn”, aldus Scheidler tegenover LifeSiteNews.

Planned Parenthood

De pro-lifebeweging hoopt vooral dat alle subsidies voor de abortusgigant Planned Parenthood worden stopgezet. “Als het ons lukt om de subsidies voor Planned Parenthood te stoppen zullen ze moeilijk als organisatie kunnen overleven.”

De abortusorganisatie is vorig jaar in het nauw gekomen door de handel in organen en weefsel van geaborteerde kinderen, waarmee op grote schaal de wet is overtreden.

Media-aandacht

March for Lifevoorzitter Jeannie Mancini constateerde een “enorme groei in de media-aandacht”. Ook media die in het verleden niet “erg vriendelijk” waren geweest hadden serieuze aandacht aan de mars besteed die voorheen door veel media werd genegeerd of gebagatelliseerd.

Het maakt haar niet uit welke gelegenheid de afgelopen week de meeste mensen in Washington op de been heeft gebracht: de inauguratie van president Trump, de Mars voor Vrouwen of de Mars voor het leven. Voor mij tellen alleen de 58 miljoen Amerikanen die sinds Roe vs Wade zijn geaborteerd, aldus Mancini.

Steun van de regering

Mogelijk was er extra media-aandacht omdat de president de belangrijkste media had gekapitteld over de ondermaatse berichtgeving over de March for Life.

De regeringsfunctionarissen spraken afgelopen week voortdurend over de manifestatie in persbijeenkomsten en interviews. Dat is volgens ingewijden nooit eerder gebeurd. De president stuurde een tweet ter ondersteuning van de mars de wereld in. (KN/LSN)