Eerste gezamenlijke WJD-reis Nederlandse bisdommen gepresenteerd

De Nederlandse bisdommen organiseren voor het eerst een gezamenlijke reis naar de Wereldjongerendagen (WJD). De komende editie van het grootste jongerenevenement ter wereld vindt in januari 2019 plaats in het Midden-Amerikaanse Panama.

De reis voor de Nederlandse pelgrims heeft als motto Discover your identity. Dat bleek woensdag bij de presentatie van de reis door Jong Katholiek, de jongerenafdeling van de Nederlandse kerkprovincie, en reisorganisatie VNB. Bij de presentatie was ook de ambassadeur van Panama in Nederland aanwezig.

Maria als rolmodel

Paus Franciscus maakte aan het slot van de vorige WJD, in het Poolse Krakau, bekend dat de volgende editie in Panama wordt gehouden. Het overkoepelende thema is Maria’s uitspraak ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’. Maria, legde de paus uit, is een rolmodel voor jongeren.

Projectleider Gerrie Conen van Jong Katholiek zegt “die hoop, die moed, dat voorbeeld” te willen ontdekken “onder het motto: Discover your identity”.

‘Katholieke identiteit in snelle wereld’

De promotie voor de Nederlandse Panamareis is onder meer gericht op jongeren die in hun opleiding of baan zoeken naar identiteit, stelt de organisatie.

“De wereld ontdekken, Panama ontdekken... Maar ook ontdekken wie jezelf bent, waar je staat in de wereld en wat jouw bijdrage kan zijn aan een betere wereld. Wie ben jij in de organisatie waar je werkt, in de onderwijsinstelling waar je studeert? Wat betekent het katholiek te zijn en hoe belangrijk is een katholieke identiteit in deze snelle wereld? Samen met de bisdommen en vele katholiek maatschappelijke organisaties geven we inhoud aan het thema”, zegt Gerrie Conen

Days in the Diocese

Tijdens de WJD vieren honderdduizenden jongeren uit de hele wereld samen hun geloof. Niet zelden heeft het evenement, een combinatie van geloofsverdieping, cultuur en gezelligheid, een grote impact op de levens van de deelnemers. Het evenement staat open voor alle jongeren van 18 tot 30 jaar, ongeacht hun geloof.

De eigenlijke Wereldjongerendagen worden zoals gebruikelijk voorafgegaan door de Days in the Diocese, een programma in een lokaal bisdom. Voor de Nederlandse pelgrims is dat het bisdom Santiago de Veraguas, op 250 kilometer van de hoofdstad Panama Stad.

Hoogtepunten

Vervolgens nemen ze van 22 tot en met 27 januari deel aan de WJD in de hoofdstad van Panama. “Drie ochtenden is er een Nederlandstalig programma”, legt Conen uit. “In de middagen en avonden neem je deel aan het jongerenfestival met muziek, theater, discussie en nog veel meer.”

De traditionele hoogtepunten van de WJD “zijn de verwelkoming van de paus op donderdag, de kruisweg op vrijdag, op zaterdagavond de avondwake onder de sterrenhemel van Panama, en op zondag de indrukwekkende slotviering met paus Franciscus en honderdduizenden jongeren”.

Vroegboekprijs

Het Midden-Amerikaanse Panama is twee keer zo groot als Nederland, maar heeft slechts 3,5 miljoen inwoners. Van hen is ruim 80% katholiek.

De Nederlandse pelgrims vertrekken op 15 of 16 januari en reizen op 28 of 29 januari weer terug. Tot eind januari 2018 geldt er een vroegboekprijs van 1499 euro

