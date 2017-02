Eerste christenen terug in Iraaks stadje Teleskuf

In het van IS bevrijde Iraakse stadje Teleskuf is maandag het eerste gevluchte christelijke gezin teruggekeerd, meldt AsiaNews.

Teleskuf is een van de plaatsen in de Vlakte van Nineve die in de loop van 2016 werden bevrijd. Behalve Teleskuf werd onder meer ook de van oudsher christelijke stad Qaraqosh bevrijd.

Patriarch Louis Sako van de Chaldeeuws-katholieke Kerk toonde zich verheugd over de terugkeer van het gezin naar Teleskuf. Het hoofd van de met Rome geünieerde Kerk riep gevluchte christenen al herhaaldelijk op terug te keren naar de Vlakte van Ninive.

Ingenomen door IS

Die vlakte, in Noord-Irak, werd in de zomer van 2014 ingenomen door Islamitische Staat. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht en vele kerken en huizen in de door veel christenen bewoonde streek werden verwoest. Pas sinds het Iraakse leger en Koerdische milities recent een tegenoffensief startten, is die trend omgebogen.

Patriarch: ‘Teken van hoop’

Patriarch Sako zei tegen AsiaNews “vreugde” en “voldoening” te ervaren over de ommekeer. Hij hoopt dat vele gezinnen die nu nog in vluchtelingenkampen in Erbil en Iraaks Koerdistan verblijven ook terug naar huis zullen gaan.

Het eerste gezin dat terugkeerde naar Teleskuf is dat van Naoiq Quliaqus Atto, vertelde Sako. Hij nam zijn vrouw, drie kinderen en broer mee.

“Zij keerden terug na tweeënhalf jaar als ontheemden in een centrum in Dohuk te hebben doorgebracht”, aldus de patriarch. “De lokale priester was aanwezig om hen te verwelkomen – priester Salar Bodagh, die het wederopbouw-comité leidt. Dit is een echt teken van hoop voor vele anderen.”

Wederopbouw

Na het geweld van Islamitische Staat zijn het oosten van Mosoel en de stadjes en dorpen in de Vlakte van Nineve aan een langzaam herstel begonnen. Om de ontheemden te kunnen laten terugkeren, moeten huizen worden herbouwd en het gebied worden gezuiverd van alle mijnen die de jihadisten plaatsten voordat ze vluchtten.

Patriarch Sako heeft de overheid en international leiders herhaaldelijk opgeroepen om de wederopbouw te starten gebaseerd op eenheid en pluralisme voor de verschillende religieuze en etnische groepen in de streek. Hij hoopt dat Mosoel en de Vlakte van Ninive in de toekomst een model van co-existentie en godsdienstvrijheid kunnen zijn.

Irak: minder dan half miljoen christenen over

Volgens een volkstelling uit 1987 woonden er ruim 1,2 miljoen christenen in Irak. Momenteel zijn dat er minder dan een half miljoen. In Mosoel en de Vlakte van Ninive woonden voor de opkomst van IS ongeveer 130.000 christenen. 40.000 van hen vluchtten voor de vervolging. (AsiaNews)