Eerdere aanslag op leven Jacques Hamel

De Franse priester Jacques Hamel overleefde in 1954 een aanslag waarbij alle andere omstanders wel omkwamen. Hamel werd in juli 2016 op brute wijze vermoord door jihadisten van Islamitische Staat.

Dat is te lezen in het boek Martelaar. Leven en dood van de vermoorde priester Jacques Hamel, van de Belgische journalist Jan De Volder. Het boek kwam in september vorig jaar uit en is ook beschikbaar in het Nederlands. Het Spaanse katholieke weekblad Alfa y Omega publiceert er over.

Algerije

De aanslag vond in 1954 plaats tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, die van 1954 tot 1962 woedde. Hamel, destijds 23 jaar oud, was seminarist maar werd als dienstplichtige uitgezonden naar het Noord-Afrikaanse land. Algerije was destijds een kolonie van Frankrijk.

Tijdens een tocht werd het konvooi waarin Hamel reisde onder vuur genomen door een mitrailleurschutter. Alle inzittenden van het voertuig waarin hij reisde kwamen om, evenals die van het voertuig achter hem.

'Waarom ik?'

Hamel overleefde als enige de aanslag, zo bericht Alfa y Omega naar aanleiding van het boek. Na de aanslag zou de priester zich tijdens zijn leven meermaals hebben afgevraagd waarom hij deze als enige had overleefd: “Waarom ik?”.

Journalist Jan De Volder beschrijft in zijn boek op nauwkeurige wijze de aanslag waarbij Hamel op 26 juli 2016 door terroristen van IS op gruwelijke wijze werd vermoord. Hij voerde hiervoor gesprekken met andere slachtoffers, inwoners, parochianen en beleidsmensen.

Leven en roeping

Ook biedt De Volder een kijkje in het leven en de roeping van de Franse priester, die wordt beschouwd als de eerste Europese martelaar van deze eeuw.

“De God van de terroristen is een God die de dood wil, maar dit is niet de God van de Islam. Deze jongeren weten niet wat zij doen”, zou Hamel eerder gezegd hebben als hij op het nieuws hoorde over terroristische aanslagen.

'Ga weg, Satan!'

Ook zou de priester kort voor zijn dood aan een intieme vriend hebben toevertrouwd dat hij nachtmerries had waarin hij bij het verlaten van de kerk werd aangevallen.

De priester wiens keel werd doorgesneden tijdens de heilige Mis in een kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray, riep vlak nadat hem de eerste steekwond was toegebracht door een van de aanvallers tweemaal: ‘Ga weg, Satan!” (KN/AlfayOmega)