Dominicanessen terug naar vlakte van Nineve

Drie jaar na hun gedwongen vertrek uit de vlakte van Nineve in Irak, zijn de zusters dominicanessen van St.-Catherina van Siena terug om hun door IS vernietigde gemeenschap weer op te bouwen.

“Drie jaar geleden verlieten we midden in de nacht ons huis om het onbekende tegemoet te gaan. We begonnen aan een reis vol verplaatsingen, verbanningen en vragen”, zo schrijven de zusters in een open brief van 6 augustus.

Droom om terug te keren

“Ondanks alles, hadden we steeds de droom om terug te gaan en onze huizen veilig terug te vinden, precies zoals we ze hadden achtergelaten.”

“We hebben zo hard gewenst dat we terug konden komen en onze kaarsen aan konden steken voor het gebed, onze druiven konden oogsten en onze boeken konden lezen”, zo gaat de brief verder.

Bevrijding

In 2014 werd de Nineve vlakte in Irak ingenomen door IS. Tienduizenden inwoners werden gedwongen te vluchten. De vlakte van Nineve ligt in het gebied tussen de Iraakse stad Mosoel en Iraaks Koerdistan.

In het najaar van 2016 slaagden Iraakse troepen erin om de Nineve vlakte te bevrijden. Vanaf dat moment begonnen gevluchte gezinnen terug te keren naar hun woningen.

Enorme schade

Nu dus ook de zusters dominicanessen die heel blij zijn weer naar huis te kunnen gaan. “God heeft ons overspoeld met genade, want onze steden werden bevrijd, de een na de ander. IS werd verslagen en de vlakte van Nineve lijkt te zijn bevrijd”, schrijven ze. De zusters waarschuwen echter ook dat dit niet betekent dat de mentaliteit van IS ook verdwenen is uit het gebied.

IS heeft enorme schade aangericht in het gebied. Huizen werden vernietigd, kerken werden vernield en beschadigd. Heel veel mensen zijn hun huis kwijt. De zusters schrijven dat ze “versteld stonden” van de schade die ze aantroffen. “Het was heel pijnlijk om die overweldigende vernietiging te zien.”

Hoopvol ondanks alles

Talloze gezinnen weigeren terug te keren naar het gebied, omdat ze alles kwijt zijn geraakt. Anderen zeggen dat ze hun buren niet meer kunnen vertrouwen. Ook de zusters beamen dat. “We weten dat onze buren ons hebben verraden en ons kwaad hebben gedaan, zelfs nog voor IS dat deed.”

“De beslissing om terug te gaan, was geen gemakkelijke”, schrijven ze dan ook. Ze hebben het echter toch gedaan en wonen nu in een huis in Teleskuf totdat hun klooster in Bakhdida weer is opgebouwd.

Ondertussen kijken de zusters hoopvol naar de toekomst: “Vandaag zien we Gods wonderbaarlijke werk. God is bij ons en Hij zal ons niet verlaten.” (CNA)