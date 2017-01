Christendom ‘meest vervolgde geloof ter wereld’

Het gaat om een jaarlijks onderzoek dat vervolging en onderdrukking van christenen over de hele wereld in kaart brengt.

Toename

De ranglijst laat over het jaar 2016 een toename zien van de druk op christenen. Van de vijftig onderzochte landen scoren er tweeëndertig hoger dan het jaar ervoor.

Volgens het onderzoek worden van de 2,48 miljard christenen wereldwijd, er minimaal 215 miljoen vervolgd. Dit komt neer op één op de elf christenen.

Noord-Korea

De christenvervolging is het grootst in Noord-Korea, dat de ranglijst voor de zestiende keer aanvoert. In een aantal landen, zoals Pakistan, staan zelfs bijna alle christenen aan een of andere vorm van vervolging bloot.

“Er is zeker sprake van een stijgende trend”, vertelt Ruud Kraan tegen KN. Kraan is directeur van Open Doors Nederland, een organisatie die opkomt op voor christenen die om hun geloof worden vervolgd. “Wij constateren al vele jaren dat de christenvervolging maar blijft toenemen.”

Azië

De vervolging nam het meest toe in Zuidoost-Azië, waar steeds meer sprake is van religieus nationalisme. “Men zou verwachten dat de onder ISIS in Syrië en Irak de vervolging het sterkst is”, zegt Kraan. “Maar nogmaals: de stijging is het grootst in Zuidoost-Azië.”

Tweede op de lijst is Somalië, dat maar net onder Noord-Korea staat. Naast discriminatie neemt volgens de ranglijst ook het geweld tegen christenen toe. Een voorbeeld hiervan is Mexico, waar het afgelopen jaar 23 christenen vanwege hun geloof werden vermoord.

Meer aandacht

Volgens de directeur wil Open Doors met de ranglijst vooral aandacht te vragen voor het thema christenvervolging: “Wij willen dat in Nederland meer aandacht komt omtrent dit vraagstuk. Men beseft dit vaak niet, maar het christelijk geloof is het meest vervolgde geloof wereldwijd.” (KN)