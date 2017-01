Britse artsenorganisatie: 'Zeg niet 'aanstaande moeder', dat kan transgenders kwetsen'

Personeel in de Britse National Health Service wordt in nieuwe richtlijnen aangeraden niet meer over zwangere vrouwen te spreken als ‘aanstaande moeders’ omdat dit transgenders zou kunnen kwetsen.

Dat meldt de Daily Mail in een bericht over de door de British Medical Association (BMA) uitgevaardigde nieuwe richtlijnen. Huisartsen en artsen in ziekenhuizen zouden aanstaande moeders voortaan als ‘zwangere mensen’ moeten aanduiden.

De Daily Mail omschrijft het advies als “controversieel”.

'Inclusieve taal'

De BMA doet de aanbeveling in een boekje van veertien pagina’s getiteld Een Gids naar Effectieve Communicatie: Inclusieve Taal op de Werkplek. Volgens de organisatie is de verandering nodig om te vermijden transgenders te kwetsen en “diversiteit te vieren”.

In het boekje staat: “Een grote meerderheid van de mensen die zwanger zijn geweest of bevallen zijn, identificeren zich als vrouw. Er zijn echter enkele interseks mannen en trans mannen die wellicht zwanger worden.”

Men vervolgt: “We kunnen interseks mannen en trans mannen die wellicht zwanger worden includeren door ‘zwangere mensen’ te zeggen in plaats van ‘aanstaande moeders’.”

Niet spreken over 'geboren als man of vrouw'

Verder zouden artsen niet mogen spreken over ‘geboren als man’ of ‘geboren als vrouw’ wanneer het over transgenders gaat. Die termen zijn, aldus de richtlijn, “beperkend en simplificeren een complex onderwerp te zeer”.

Om diezelfde reden zouden artsen ook de termen “biologisch man” of “biologisch vrouw” moeten vermijden. In plaats daarvan zouden ze moeten zeggen dat een persoon bij de geboorte werd “aangeduid” als man of vrouw of die classificatie kreeg “toegewezen”.

BMA-medewerkster dr. Anthea Mowat raadt de 160.000 leden van de organisatie op de BMA-website aan de richtlijn “te lezen en delen”, en erover na te denken “hoe je die in je dagelijks werk kunt toepassen. Dit is een moment waarop we samen moeten komen om onze collega’s en onze patiënten te steunen en beschermen”.

Bisschop: 'Orwelliaans, nietwaar?'

Naast positieve reacties was er ook kritiek. De katholieke bisschop Philip Egan van Portsmouth vreest dat de richtlijn “grote verwarring en schade” zal veroorzaken. “Het is Orwelliaans, nietwaar? Nog een voorbeeld van mensen die onze gedachten en de manier waarop we spreken proberen te controleren.”

De anglicaanse geestelijke Michael Nazir-Ali noemde het “verdrietig dat de maatschappij in deze richting wordt geduwd”.

De voormalige bisschop van Rochester vervolgde: “God heeft ons man en vrouw gemaakt, en moeders verhouden zich op andere manieren tot hun kinderen dan vaders. Deze bepaling zal mensen verwarren over de vitale rol van moeders in het groot brengen van hun kinderen.”

Richtlijn is 'compleet belachelijk'

Ook vrouwenrechten-activiste Laura Perrins had kritiek op de richtlijn, die ze omschreef als “anti-wetenschap, anti-vrouw en anti-moeder”.

“Zoals iedere dokter weet”, zei Perrins, “kunnen alleen vrouwen kinderen krijgen. Iets anders zeggen is beledigend en gevaarlijk. Dit zal vrouwen in het hele land beledigen en is een voorbeeld van het beledigen van de meerderheid van de vrouwen omwille van een kleine minderheid van mensen.”

Het conservatieve Lagerhuislid Philip Davies noemde de richtlijn “compleet belachelijk”, en zei: “Als je een zwangere vrouw geen aanstaande moeder kunt noemen, waar gaat de wereld dan heen?”

Zwangere transgender

Het BMA-advies verscheen niet lang na de berichten over de waarschijnlijk eerste Britse transgender die zwanger is.

De twintigjarige Hayden Cross werd geboren als meisje, maar is inmiddels voor de wet een man. Cross heeft een hormoonbehandeling gehad, maar heeft de geslachtsveranderende operatie uitgesteld om een baby te kunnen krijgen. Ze is inmiddels vier maanden zwanger.

Volgens de Daily Mail is Cross de enig bekende persoon in het Verenigd Koninkrijk die in het proces van geslachtsverandering zwanger is geworden. Jaarlijks bevallen er in Groot-Brittannië volgens de krant 775.000 vrouwen.

Richtlijn transgenders van ministerie

Volgens de Daily Mail heeft het Britse ministerie van Volksgezondheid inmiddels een regel uitgevaardigd dat ziekenhuizen transgenders die als man zijn geboren maar zichzelf identificeren als vrouw als regel een plek op een vrouwenzaal moeten geven. Mensen die als vrouw zijn geboren maar zichzelf als man identificeren, moeten een plek op een mannenzaal krijgen.

In een bericht aan ziekenhuizen heet het: “Trans mensen moeten worden ondergebracht volgens hun presentatie: de manier waarop ze zich kleden en de naam en voornaamwoorden die ze momenteel gebruiken. Dit hoeft niet altijd in lijn te zijn met hun fysieke sekse-voorkomen van de borstkas of genitalia.”