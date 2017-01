Bolivia: Poolse lekenmissionaris vermoord

UPDATE: FILMPJE In het Boliviaanse Cochabamba is een Poolse lekenmissionaris vermoord bij een inbraak in het kinderopvangcentrum waar ze werkte.

Helena Kmieć werd volgens berichten dinsdag neergestoken en stierf aan haar verwondingen, meldt Radio Vaticaan. De jonge vrouw was als vrijwilligster naar Bolivia uitgezonden door de organisatie Salvator Missionair Vrijwilligerswerk.

'Herhaaldelijk gestoken'

De directeur van die organisatie, priester Adam Ziolkowski, vertelde Radio Vaticaan dat het centrum, dat door Poolse zusters wordt gerund, dinsdagochtend vroeg werd overvallen. Het lijkt er volgens hem op dat rovers in de nacht inbraken en Kmieć wakker aantroffen.

“Ze probeerde zichzelf te verdedigen en werd herhaaldelijk gestoken” in haar handen, armen en borst, aldus Ziolkowski. Haar gegil wekte een andere vrijwilliger, waarop de aanvaller wegrende. Kmieć kreeg onmiddellijk bijstand maar haar verwondingen werden haar fataal.

Volgens de priester denkt de Boliviaanse politie dat de vrouw het slachtoffer werd van een verkeerd afgelopen beroving: “Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.”

'Missionaire ijver en innerlijke kracht'

Ziolkowski omschreef de jonge vrijwilligster als een warm, gelukkig persoon die erg actief was in het bevorderen van katholieke initiatieven. Ze was vrijwilligster bij de Wereldjongerendagen die vorig jaar in Krakau plaatsvonden. Ook was ze een actief lid van de Katholieke Academie-gemeenschappen en het Salvator Missionair Centrum.

“Ze was een vriendelijk persoon en erg behulpzaam; ze miste nooit een kans om iets goeds te doen voor anderen”, aldus de priester. Ook had Kmieć volgens hem een grote missionaire ijver en innerlijke kracht. “Iedereen die haar kende was blij tijd met haar door te brengen.”

Verlies voor velen

Helena Kmieć en een andere vrijwilliger kwamen ongeveer twee weken geleden in Cochabamba aan. Daar gingen ze aan de slag in het centrum dat gerund wordt door de Poolse orde Zusters Dienaressen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagdelijke Moeder van God. Ze was van plan om een half jaar te blijven.

Kmieć’ dood is een verlies voor velen “aangezien iedereen haar kende en van haar hield”, zei Ziolkowski. “We missen haar heel erg.” (KN/Radio Vaticaan)

Helena Kmieć is in dit filmpje zingend te zien tijdens een evangelisatie-actie in het station van de Poolse stad Wroclaw in 2012 (vanaf 1:40):