Bisschoppen Venezuela: burgerlijke ongehoorzaamheid te overwegen

Feitelijke staatsgreep

De bisschoppenconferentie reageerde vrijdag met een verklaring op het besluit van het Hooggerechtshof de bevoegdheden van het parlement over te nemen. Dat wordt door velen gezien als een feitelijke staatsgreep. Sinds de parlementsverkiezingen van vorig jaar had de oppositie tegen president Maduro een ruime meerderheid in het parlement. De Organisatie van Amerikaanse Staten noemde de maatregel een “doodklap voor de democratie”.

Gepaste maatregelen

“Wij kunnen niet passief blijven, bang zijn of hopeloos”, schrijven de bisschoppen in hun verklaring. “Wij moeten onze rechten en de rechten van anderen verdedigen. Het is tijd om ernstig en verantwoord na te denken of burgerlijke ongehoorzaamheid, vreedzame demonstraties, oproepen te doen tot de nationale en internationale machten, burgerlijk protest valide en gepaste maatregelen zijn.”

Algehele crisis

Ondanks de enorme olierijkdom van het land gaat het gebukt onder algehele economische, sociale en politieke malaise, die ontstond onder de linkse president Hugo Chavez (1954-2013) die na zijn door werd opgevolgd door diens rechterhand Maduro.

Het land wordt bovendien geplaagd door enorme corruptie, vriendjespolitiek, machtsmisbruik en torenhoge inflatie. Voedsel, medicijnen en andere basisbenodigdheden zijn nauwelijks te krijgen.

Knokploegen

De katholieke Kerk, die het geregeld aan de stok had met Chavez, heeft zich steeds meer laten horen tegen de wantoestanden, waaronder ook de welig tierende misdaad.

Regeringsgezinde knokploegen hebben verschillende keren bisschoppen en priesters aangevallen en heilige Missen verstoord.

Kritiek uit eigen kring

Ook onder de aanhang van Maduro zelf is kritiek op de ingreep via het Hooggerechtshof. Vrijdag sprak hoofdaanklager Luisa Ortega publiekelijk haar grote zorgen uit over de ontstane situatie. Zij sprak van een schending van de grondwet.

Zaterdag draaide het Hof de maatregel terug na daar door president Maduro toe zijn gemaand. Volgens de oppositie zou er feitelijk echter niets veranderd zijn.

Krachtig optreden

Met het oog op de naderende Goede Week roepen de bisschoppen de gelovigen op om zich bewust te worden van de situatie en op een vreedzame, maar krachtige manier op te treden tegenover het machtsmisbruik.

Moreel onaanvaardbaar

Het buitenspel zetten van het parlement schendt de soevereiniteit van het volk. Dat is “moreel onaanvaardbaar”. Zij waarschuwen ook tegen escalatie van geweld. “Als de Kerk van Venezuela zich vandaag niet verzet tegen de macht, heeft zij geen authentieke spiritualiteit”, aldus aartsbisschop Diego Padron vrijdag tijdens een persconferentie. De voorzitter van de bisschoppenconferentie moet de Kerk luisteren naar “de schreeuw van het volk, dat respect eist voor zijn waardigheid en rechten”.

Opium voor het volk

De Kerk moet antwoorden niet alleen met woorden, maar met daden, omdat een godsdienst die alleen verticaal is, individualistisch en spiritualistisch, die het systeem niet bevraagd en de gelovigen niet sterkt in de transformatie van de samenleving, geen godsdienst is maar opium voor het volk. Padro verwees daarmee naar uitspraken van Maduro's voorganger, Chavez, die het katholieke geloof herhaaldelijk ‘opium voor het volk’ noemde. (KN/Crux)